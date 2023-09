DIRETTA/ Gubbio Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA GUBBIO PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Gubbio Pineto rappresenta un grande inedito: mai le due squadre si erano incrociate in contesti ufficiali, dunque nel girone B di Serie C quest’anno potremo anche raccontare di questa prima volta. I due allenatori sono in carica più o meno dallo stesso periodo: Piero Braglia ha iniziato a Gubbio nel giugno 2022, si è subito rivelato il principale antagonista della Reggiana ma poi ha avuto un crollo che ha messo in discussione la sua partecipazione ai playoff, alla fine raggiunti. Tecnico di grande esperienza, ora sarà chiamato a fare meglio e cioè giocarsi una promozione che vista la concorrenza non sarà comunque facile da andare a prendere.

Il Pineto invece si è affidato a Daniele Amaolo nel febbraio dello stesso 2022, dunque a campionato in corso: il tecnico, 62 anni, è stato davvero bravo a migliorare le prestazioni della squadra abruzzese che nell’ultima stagione, finalmente, ha conquistato il grande salto in Serie C. L’obiettivo del Pineto non può che essere quello di salvarsi, ma in terza divisione le sorprese non sono mai mancate nelle ultime stagioni e dunque potrebbe essere la squadra di Amaolo quella che stupirà…(agg. di Claudio Franceschini)

GUBBIO PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Gubbio Pineto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Gubbio Pineto, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Esordio assoluto per gli abruzzesi del Pineto, trionfatori nello scorso campionato di Serie D e capaci di spingersi fino alla semifinale Scudetto di categoria. Nel cammino del precampionato il Pineto si è distinto anche con vittorie importanti, come quella nell’amichevole contro il Pescara dello scorso 10 agosto.

Nella scorsa stagione il cammino del Gubbio si è interrotto negli ottavi di finale del play off, nel confronto contro l'Entella. Gli umbri puntano a un altro campionato da vivere ai piani alti nel girone e hanno concluso il loro cammino precampionato pareggiando 1-1 in amichevole contro la Sambenedettese, formazione che l'anno prossimo affronterà il campionato di Serie D, dopo aver precedentemente sconfitto di misura l'Atletico Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PINETO

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Pineto, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Pirrello, Portanova, Mercadante; Morelli, Mercati, Bulevardi, Semeraro; Di Massimo, Spina, Udoh. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-3 così schierato dal primo minuto: Mercorelli, Evangelisti, Di Filippo, Marafini; Della Quercia, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoni, Volpicelli, Gambale.

GUBBIO PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











