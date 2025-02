DIRETTA GUBBIO PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Gubbio Pineto, diamo uno sguardo alle statistiche che precedono le due squadre per trovare sia la favoirta da un punto di vista matematico ma anche per capire i dettami tattici che le due squadre offrono ogni volta che scendono in campo. Iniziamo dal Gubbio, squadra ceh offre un calcio molto verticale cercando il possesso palla. Abbiamo infatti una media del 49% di possesso e circa 400 passaggi realizzati nel corso della partita.

Questo va in conflitto con il Pineto che offre un clacio molto simile con la differenza che è però costruiscono dal basso nel 34% delle azioni che giocano. Questo ci porta a pesnare che sarà una aprtita con pochi gol, visto che le due squadre tendono a ragionare molot, anche i bokkmakers mettono l’over 1,5 al 35%. Quindi attenzione perché sarà sicuramente una partita che si sbloccherà difficilmente, passiamo adesso al commento live della diretta di Gubbio Pineto, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Gubbio Pineto streaming video e tv: dove seguire la partita

Come tutte le partite della competizione anche la diretta Gubbio Pineto può essere seguita solo dai tifosi e dagli appassionati che sono in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, dovranno poi sintonizzarsi ai canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 256), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

La situazione delle due squadre

La diretta Gubbio Pineto andrà in scena allo Stadio Pietro Barbetti e sarà l’anticipo della ventisettesima giornata del girone B di Serie C, a scontrarsi sono due squadre che hanno vissuto due diversi percorsi in stagione ma che stanno vivendo molto ottimi e molto simili del loro campionato, i padroni di casa stanno lottando per entrare nei playoff, occupano l’undicesimo posto con 31 punti e sono in una serie positiva di 4 partite senza sconfitta.

Gli ospiti invece sono nel piene della zona playoff all’ottavo posto con 38 punti guadagnati fino a questo punto, anche loro vivono un ottimo stato di forma con 8 risultati positivi nelle ultime 9 partite. Il Gubbio arriva alla partita da un pareggio 0-0 contro il Torres mentre nell’ultima partita il Pineto ha vinto 1-0 contro il Legnago Salus.

Formazioni Gubbio Pineto: i probabili ventidue in campo

Per la diretta Gubbio Pineto delle 20.30 i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-4-2 scelto nell’ultima uscita dal tecnico Gaetano Fontana con Venturi in porta, Tozzuolo e Tentardini gli esterni bassi con Signorini e Rocchi i difensori centrali a completare il reparto, Spina e D’Ursi sulle fasce, Iaccarino e Corsinelli in mezzo al campo e la coppia Tommasini, Faggi come riferimento offensivo della squadra.

Gli ospiti dovrebbero essere schierati a specchio con il 4-4-2 di mister Ivan Tisci con Marone in porta, Borsoi, Ingrosso, Marafini e Baggi in difesa, centrocampo formato da Germinario e Lombardi nella zona centrale e Schirone e Tunjov sugli esterni, Fabrizi in coppia con Bruzzaniti nel reparto offensivo.

Quote Gubbio Pineto: il possibile esito finale

La diretta Gubbio Pineto è una gara interessante per il weekend di Serie C, le due squadre sono in un buon momento di forma e nonostante la stagione stia dimostrano che ci sia una differenza sostanziale tra le due in una sfida diretta potrebbe anche vedere questa differenza ridursi.

Gli ospiti alla fine potrebbero portare a casa i tre punti ma anche il pareggio può essere il risultato che alla fine dei 90 minuti potrebbe vedersi, questo risultato inoltre sarebbe positivo sicuramente per il Pineto che consoliderebbe il proprio posto mentre sarebbe poco per il Gubbio che cercherà i 3 punti per avvicinarsi alla decima posizione che dista soli 2 punti. Bwin invece quota la vittoria del Gubbio a 1.98, la vittoria del Pineto a 3.60 mentre il pareggio a 2.95