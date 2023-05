DIRETTA/ Gubbio Pontedera video streaming tv: ci sono dodici precedenti ufficiali

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Cosa ci può dire la storia verso la diretta di Gubbio Pontedera? Le due formazioni del girone B di Serie C vantano in totale dodici precedenti ufficiali, con tanti pareggi perché per ben sei volte il verdetto è stato il segno X, che naturalmente oggi farebbe la felicità dei padroni di casa del Gubbio, in base al regolamento dei playoff. Dunque il 50% dei risultati è un pareggio, per il resto ci sono quattro vittorie per il Gubbio e due successi per il Pontedera, di cui uno in casa e uno in trasferta nel 2014, come i toscani avrebbero bisogno di fare oggi.

Negli ultimi cinque confronti tuttavia si contano tre vittorie per il Gubbio e due pareggi, i numeri sono favorevoli ai padroni di casa umbri anche nel campionato di Serie C 2022-2023 in corso, perché in stagione regolare la partita in Umbria del 17 dicembre 2022 è finita con la vittoria per 1-0 del Gubbio, mentre il ritorno a Pontedera ha decretato un pareggio per 1-1 nella partita disputata il 23 aprile scorso, appena tre settimane fa nell’ultima giornata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GUBBIO PONTEDERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Gubbio Pontedera sarà possibile visionarla sia su Sports Eleven che su Dazn. Per entrambe le soluzione è necessario essere abbonati con le rispettive emittenti scegliendo se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Gubbio Pontedera è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sports Eleven e DAZN, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

GUBBIO PONTEDERA, PRIMA CORSA PER LE DUE SQUADRE

La diretta Gubbio Pontedera, in programma domenica 14 maggio alle ore 15:00, racconta dell’andata del primo turno playoff di Serie C tra queste due squadre. I padroni di casa hanno concluso la regular season al quinto posto pareggiando all’ultima giornata proprio contro il Pontedera, unica squadra che poteva realmente togliere la posizione in top 5 al Gubbio. Dunque gli Eugubini hanno dovuto ospitare la Recanatese e con la possibilità di passare con due risultati su tre per miglior piazzamento in classifica hanno gestito bene la gara, terminata 1-1.

Il Pontedera non è dunque riuscita nel sorpasso all’ultima curva al Gubbio e si appresta ad affrontare i Lupi ai playoff. Nel primo turno preliminare è arrivata la vittoria contro il Rimini per 2-1, una partita che dopo 10′ vedeva già i toscani avanti di due reti. Con questi presupposti il Pontedera si appresta ad affrontare per l’ennesima volta il Gubbio cercando di andare avanti nel tabellone.

GUBBIO POTENDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Pontedera vede i padroni di casa scendere in campo con il modulo 3-4-2-1. In porta troviamo Di Gennaro con Bonini, Signorini e Portanova in difesa. In mediana ci saranno Rosaia e Bonta mentre Morelli agirà sulla fascia destra e Semeraro su quella opposta. In avanti Vazquez verrà supportato dalla coppia Di Stefano e Arena sulla trequarti.

Il Pontedera risponde col 3-4-1-2 con Siano tra i pali e il pacchetto arretrato composto da Mercandalli Espeche e Martinelli. A centrocampo, da destra a sinistra, ci saranno Peli, Ladinetti, Catanese e Perretta. In avanti Cioffi e Nicastro avranno Benedetti come trequartista.

GUBBIO PONTEDERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Gubbio Pontedera vedono favorita la squadra di casa a 2.25. Sempre secondo Sisal, il successo esterno invece è dato a 3.40 con una via di mezzo rappresentata dalla X a 2.90.

Per quanto riguarda l’Over 2.5 troviamo la quota di 2.15, ben più alta dell’1.57 dell’esito opposto. Concludiamo con il segno Gol a 1.81 contro l’1.73 del No Gol.

