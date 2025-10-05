Diretta Gubbio Pontedera streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA: OBIETTIVI DIFFERENTI

Cinque punti di differenza non sono pochi a questo punto della stagione, potrebbero quindi essere diversi gli obiettivi delle due squadre nella diretta Gubbio Pontedera, partita che ci farà compagnia alle ore 20.30 di stasera, domenica 5 ottobre 2025, per l’ottava giornata del girone B della Serie C.

Gli umbri del Gubbio arrivano da un buon pareggio sul campo della Vis Pesaro, che li conferma in piena zona playoff con 12 punti. Ovviamente è presto per trarre bilanci, ma tre vittorie più altrettanti pareggi a fronte di una sola sconfitta ci dicono che il Gubbio è squadra solida, che può ritagliarsi un ruolo da protagonista ad ottimo livello nel girone dell’Italia centrale.

Discorso sicuramente più complicato per il Pontedera, anche se in verità i toscani arrivano dal successo contro il Forlì che ha fatto molto bene a una classifica sofferente: con 7 punti in altrettante partite disputate non si può dire che sia una marcia trionfale, ma c’è senza dubbio più serenità rispetto anche solo a una settimana fa.

Insomma, il Pontedera vorrebbe finalmente trovare la continuità di risultati, ma non sarà facile riuscirci sul campo di un Gubbio che deve approfittare del turno teoricamente favorevole per consolidarsi nei quartieri nobili della classifica. Questo è quanto potremmo attenderci stasera, il resto ce lo dirà la diretta Gubbio Pontedera…

GUBBIO PONTEDERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Gubbio Pontedera in tv sarà riservata agli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare o con la diretta streaming video di Sky Go o Now Tv, con le modalità consuete per la Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PONTEDERA

Domenico Di Carlo dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2, nelle probabili formazioni della diretta Gubbio Pontedera scegliamo per gli umbri il portiere Krapikas e la retroguardia a tre formata da Fazzi, Di Bitonto e Signorini; esterni Zallu e Podda, in mezzo al campo invece ecco per il Gubbio il trio con Hraiech, Rosaia e Carraro, infine in attacco i due possibili titolari potrebbero essere Spina e La Mantia.

La risposta del Pontedera e quindi di Leonardo Menichini dovrebbe invece prevedere un 4-2-3-1 con il centravanti Battimelli assistito da un trio composto da Vitali, Scaccabarozzi e Ianesi sulla trequarti offensiva; nel cuore della mediana toscana spazio per Ladinetti e Manfredonia, infine in difesa ecco i centrali Pretato e Vota più i terzini Perretta e Paolieri davanti al portiere Biagini.

PRONOSTICO E QUOTE

Certamente sono favoriti gli umbri, o almeno così emerge dalle quote Snai per il pronostico sulla diretta Gubbio Pontedera. Il segno 1 infatti varrebbe 1,65 volte la posta, a fronte di una vincita di 3,45 in caso di segno X e fino a 4,50 se fossero gli ospiti del Pontedera a vincere oggi.