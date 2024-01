DIRETTA/ Gubbio Recanatese video streaming tv: storia breve ma intensa (Serie C, 10 Gennaio)

DIRETTA GUBBIO RECANATESE: I TESTA A TESTA

È brevissima la storia che ci accompagna alla diretta di Gubbio Recanatese, partita per il girone B di Serie C. Nonostante le città di Gubbio e Recanati siano abbastanza vicine, raramente sono state entrambe nello stesso campionato a livello professionistico e allora i quattro precedenti sono tutti relativi alla scorsa stagione 2022-2023. I numeri ci parlano di un lieve vantaggio per il Gubbio, con due vittorie umbre a fronte di un successo della Recanatese e un pareggio.

Video/ Pineto Gubbio (1-2) gol e highlights: Mercati completa la rimonta! (Serie C, 7 gennaio 2024)

La prima volta fu nella Coppa Italia di Serie C, con vittoria per 2-1 del Gubbio mercoledì 5 ottobre 2022; ecco poi le due partite della stagione regolare, che sancirono una doppia vittoria esterna. Infatti, la Recanatese vinse per 1-3 a Gubbio domenica 13 novembre 2022, ma gli umbri risposero vincendo per 0-2 nelle Marche al ritorno, martedì 14 marzo 2023. Infine, ecco pure la sfida nel primo turno dei playoff: pareggio per 1-1 a Gubbio giovedì 11 maggio scorso, con gli umbri che avanzarono al turno successivo grazie alla migliore posizione nella classifica del campionato regolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Torres Recanatese (3-2) gol e highlights: reti e spettacolo in campo! (Serie C, 7 gennaio 2024)

GUBBIO RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Questa diretta di Gubbio Recanatese, come tutta la Serie C è un’esclusiva Sky e come tale sarà disponibile solo con un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire questo match acquistando il pacchetto calcio sulla piattaforma di streaming online Nowtv.

UMBRI FAVORITI!

La diretta di Gubbio Recanatese, in programma oggi 10 gennaio alle ore 18:30, è un confronto significativo per entrambe le squadre, immersa nella competizione della Serie C. Il Gubbio, attualmente posizionato in zona playoff, cerca di mantenere la sua posizione di prestigio, ma è consapevole che qualsiasi passo falso potrebbe mettere a rischio la sua posizione in classifica. D’altra parte, la Recanatese è in cerca di un’importante vittoria per accorciare il divario di tre punti che la separa dall’obiettivo playoff.

DIRETTA/ Pineto Gubbio (risultato finale 1-2): espulso anche Baggi! (Serie C, 7 gennaio 2024)

Le squadre saranno determinate a ottenere i tre punti in palio per perseguire i rispettivi obiettivi stagionali. Il Gubbio potrebbe cercare di sfruttare il fattore campo per conquistare la vittoria, mentre la Recanatese avrà bisogno di una solida prestazione per conquistare punti cruciali in questa fase della stagione. La Serie C è notoriamente competitiva, e ogni partita assume un’importanza cruciale per la classifica generale. Questo incontro potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa ai playoff, e sarà interessante vedere come entrambe le squadre affronteranno questa sfida e quale squadra avrà la meglio al fischio finale.

DIRETTA GUBBIO RECANATESE: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Gubbio Recanatese promette uno scontro avvincente tra due squadre desiderose di conquistare punti preziosi. Analizziamo le probabili formazioni per questa importante sfida. Il Gubbio, nonostante l’assenza di Di Massimo, punterà a mantenere il proprio schema tattico consolidato. In difesa, la retroguardia a quattro potrebbe vedere giocatori chiave come Carini e Brumat. A centrocampo, Casolari svolgerà il ruolo di regista, supportato da Mercati, che ha dimostrato di essere pericoloso sotto porta nell’ultima giornata. Il reparto offensivo vedrà probabile protagonista un attaccante centrale di punta.

La Recanatese, schierandosi con un modulo 3-5-2, cercherà di garantire solidità difensiva e pericolosità in attacco. In avanti, il tandem composto da Melchiorri e Sbaffo rappresenterà la minaccia principale per la difesa avversaria. Longobardi e Pelamatti agiranno sulle fasce, fornendo sia supporto difensivo che contributi offensivi. Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare sulle rispettive forze, e sarà interessante vedere come si svilupperà la partita. La mancanza di Di Massimo potrebbe essere un elemento da considerare per il Gubbio, mentre la Recanatese cercherà di sfruttare la sua organizzazione tattica per ottenere un risultato positivo. La sfida si preannuncia aperta e combattuta, con entrambe le squadre che puntano a conquistare punti fondamentali nella loro corsa verso gli obiettivi stagionali.

GUBBIO RECANATESE, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere su Gubbio Recanatese, ecco le quote più interessanti sulla quali dare un’occhiata: il Gubbio è favorito con una quota di 1,7 su Bet365 mentre Better offre la miglior quota per il segno X ossia il 2,20. Occhio però alla Recanatese che in caso vincesse Intralot pagherebbe il doppio dell’importo scommesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA