DIRETTA/ Gubbio Recanatese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (17 dicembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Gubbio e Recanatese sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti partendo dalla classifica. Padroni di casa che si ritrovano al decimo posto in classifica con 21 punti collezionati in 17 partite. I gol realizzati sono 19 mentre 18 quelli subiti. I migliori marcatori della formazione di casa risultano essere Spina e Udoh con 4 reti l’uno. Ospiti che vantano ben due calciatori a quota quattro come Sbaffo e Melchiorri ma soprattutto Carpani con 5 reti.

L’esperto centrocampista sta vivendo un grande momento di forma confermando l’ottimo Score della passata stagione sempre in maglia giallorossa. I punti raccolti dalla formazione ospite risultano essere 23 con l’ottavo posto in classifica che sta certificando l’importanza di questa rosa all’interno del campionato. Le reti totalizzate dalla formazione giallorossa risultano essere 23 gol fatti e altrettanti quelli subiti ponendo la differenza reti pari a zero. (Marco Genduso)

GUBBIO RECANATESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Gubbio Recanatese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Gubbio Recanatese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

GUBBIO RECANATESE: GIALLOROSSI A CACCIA DEI TRE PUNTI

La diretta Gubbio Recanatese, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18:30, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa non vincono da quasi un mese complice un periodo che ha visto il Gubbio perdere due partite su tre. Ci riferiamo alle sfide in trasferta contro Torres e Potendera, intervallate da uno 0-0 interno contro la Spal. L’ultimo successo risale al 19 novembre, il convincente 5-2 contro il Sestri Levante che sembrava poter dare una spinta alla squadra umbra che ora occupa il decimo posto in classifica.

Anche la Recanatese non è sicuramente da considerare come una squadra in forma. Le sconfitte contro Ancona e Cesena più i pareggi per 1-1 con Pineto e Carrarese hanno interrotto la cavalcata dei giallorossi. Infatti la Recanatese, prima del ko ad Ancona, era riuscita a mettere a referto quattro risultati utili consecutivi con vittorie di prestigio come quella avvenuta contro il Pescara. A separare i giallorossi e il Gubbio sono solamente due punti in più per la Recanatese che dovrà dunque difendere fuori casa questo piccolo ma altrettanto importante vantaggio.

GUBBIO RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Recanatese vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Vettorel, retroguardia a tre con Tozzuolo, Signorini e Mercadante. A centrocampo giocheranno esterni Corsinelli e Dimarco con Mercati, Rosaia e Di Massimo nella zona nevralgica. In attacco Spina e Udoh.

La Recanatese risponde con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Meli, difesa con Ferrante, Peretti e Ricci a chiudere il reparto difensivo. Mane e Quacquarelli agiranno da esterni con Prisco e Gomez mezzali più Carpani regista. Sbaffo e Melchiorri guideranno l’attacco.

GUBBIO RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Gubbio Recanatese danno favorita la squadra di casa a 1.66. Secondo bet365, il pareggio vale 3.60 mentre il 2 fisso a 4.70.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è offerto a 2 mentre l’Under a 1.69. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.92 e 1.77.

