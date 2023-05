DIRETTA GUBBIO RECANATESE/ Video streaming tv: sarà il quarto incrocio stagionale

DIRETTA GUBBIO RECANATESE: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci accompagnano verso la diretta di Gubbio Recanatese sono tre, tutti andati in scena nel corso di questa stagione e senza pareggi: naturalmente i due più indicativi sono quelli del Pietro Barbetti, in particolare il primo turno di Coppa Italia Serie C: all’inizio di ottobre, in gara secca come oggi, il Gubbio ha battuto la Recanatese con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Lorenzo Di Stefano e Gabriele Artistico, mentre per i marchigiani la rete della speranza l’aveva timbrata Andrea Zammarchi. Gli umbri hanno ripetuto questo successo a metà marzo, con un 2-0 arrivato sul campo ospite.

Attenzione perché la Recanatese ha vinto al Barbetti il match di andata nel girone B, lo ha fatto a metà novembre quando gli avversari erano terzi in classifica e con un bel 3-1. In due minuti tra 17’ e 18’ Alessandro Sbaffo e Vincenzo Alfieri avevano indirizzato il match; Danilo Bulevardi aveva accorciato alla fine del primo tempo, ma a inizio ripresa si era fatto parare il rigore del possibile pareggio da Mattia Fallani e così gli ospiti ne avevano approfittato a 12 minuti dal 90’, trovando la rete della definitiva sicurezza grazie a Gianluca Carpani. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GUBBIO RECANATESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Recanatese sarà sicuramente garantita su Eleven Sports, dunque ufficialmente non rappresenterà un appuntamento sui canali della nostra televisione almeno aspettando il palinsesto ufficiale di Sky. Sappiamo però che tutte le partite di Serie C (campionato e Coppa Italia) sono da anni appannaggio di questo portale, che manda in onda Gubbio Recanatese in diretta streaming video dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

GUBBIO RECANATESE: EGUBINI FAVORITI!

Gubbio Recanatese è in diretta dal Pietro Barbetti, alle ore 20:30 di giovedì 11 maggio: si gioca per il primo turno dei playoff della Serie C 2022-2023. Alla fine la Lega Pro ha definito le partite: esulta la Recanatese che, grazie al deferimento del Siena e al roboante 4-0 sull’Ancona con cui ha chiuso la sua stagione regolare nel girone C, ha ottenuto il decimo posto in classifica e dunque da neopromossa si è regalata un grande traguardo, ma ora chiaramente vuole provare a guardare oltre pur se, per qualificarsi, dovrà necessariamente vincere sul terreno dell’avversaria di oggi.

Il Gubbio ha giocato una stagione a due facce: benissimo nel girone di andata braccando la capolista Reggiana, poi un crollo verticale che ha quasi messo in dubbio i playoff, infine la ripresa con il quinto posto archiviato (pareggio a Pontedera nell’ultima) ma senza riuscire ad andare direttamente alla fase nazionale. Ora scopriremo cosa succederà nella diretta di Pontedera Gubbio; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori per il match al Barbetti, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RECANATESE

Sarà un 3-4-1-2 quello di Piero Braglia per la diretta Gubbio Recanatese: in difesa Bonini, Denis Portanova e Signorini e poi il dubbio in porta, perché Stefano Greco da quando è arrivato ha sostanzialmente scalzato un Di Gennaro che se la gioca ancora. Corsinelli e Semeraro agiranno sulle corsie, poi in mezzo Bulevardi e Rosaia sono favoriti; a dare il trequartista dovrebbe essere Arena, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Di Stefano e Federico Vazquez con Arria che rappresenta la prima alternativa dalla panchina.

Giovanni Pagliari risponde con il 4-4-2: Sbaffo è il jolly che parte come seconda punta a supporto di Guidobaldi o l’esperto Marilungo, sulle corsie laterali di centrocampo Senigagliesi è insidiato da Guadagni e Daniel Giampaolo con Carpani che sarà confermato, poi Alfieri e Foresta (o Morrone) in mezzo a fare filtro e impostazione. In porta giocherà Meli; la difesa a quattro prevede i due centrali Peretti e Edoardo Ferrante con Marafini e Quacquarelli che dovrebbero fare i terzini.











