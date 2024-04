Diretta/ Gubbio Rimini (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, squadre in campo! (28 aprile 2024)

DIRETTA GUBBIO RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Gubbio Rimini pone di fronte due formazioni già sicure dell’accesso ai prossimi play off. I padroni di casa si ritrovano al quinto posto dopo 37 giornate con la bellezza di 56 punti conquistati. Le reti realizzate sono 46 mentre 38 quelle subite; grande merito in zona offensiva da attribuire all’attaccante ventisettenne Alessio Di Massimo. L’ex calciatore di Ancona e Catanzaro non sta vivendo un momento di forma eccezionale.

Nonostante le 13 reti, il gol manca dal 5 Marzo. Dall’altra parte i biancorossi possono vantare la presenza del vicecapocannoniere di questo campionato. Stiamo ovviamente parlando di Claudio Morra. L’attaccante classe 1995 ha realizzato 19 reti e la partita di quest’oggi potrebbe portarlo a scavalcare Shpendi, fermo a quota 20. Entrambe le formazioni non sono alla ricerca di punti. Gubbio e Rimini stanno ricercando maggiormente la forma per i prossimi play off, nel tentativo di essere protagonisti. (Marco Genduso)

GUBBIO RIMINI DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

I tifosi potranno godersi comodamente da casa la diretta Gubbio Rimini, con un abbonamento a Sky. Chi preferisce non passare l’intero pomeriggio davanti alla TV, può comunque seguire la diretta streaming di Gubio Rimini ovunque si trovi sul proprio smartphone o tablet, accedendo allo streaming online di NowTv.

GUBBIO RIMINI: I TESTA A TESTA

Immergiamoci nella storia del nostro calcio con i testa a testa della diretta di Gubbio Rimini, sfida che si compone di 14 capitoli e che sorride di netto alla formazione umbra. Sei infatti le vittorie dell’odierna formazione ospite mentre il Rimini si deve accontentare di soli due risultati positivi, mentre sono sei i pareggi. L’ultima sfida ha visto trionfare gli umbri grazie alla doppietta di DI Massimo, l’attaccante completò da solo la rimonta dopo la prima rete messa a segno da Ubaldi, ma la partita più interessante rimane quella del 2018.

Fu un 3-0 secco sempre del Gubbio dove segnarono Plescia e Di Silvestro, giocatori che purtroppo non fanno più parte della formazione di casa da parecchio tempo, ma che vengono sempre ricordati per quella vittoria così netta. Di solito infatti sono partite più tirate e questo spiega anche i anti pareggi. Vediamo ora le statistiche di questo atteso match, alla diretta di Gubbio Rimini che chiude i giochi del campionato regolare di Serie C sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

GUBBIO RIMINI: SQUADRE AI PLAYOFF

La diretta Gubbio Rimini rappresenterà un vero e proprio antipasto di play off, con le due squadre già qualificate agli spareggi promozioni seppur in posizioni diverse, al momento quinti gli umbri e decimi i romagnoli. Dopo il pareggio in casa della Recanatese gli umbri dovranno comunque provare a difendere la quinta piazza, ormai massimo risultato possibile dopo un rallentamento nel rendimento nelle ultime giornate della regular season.

Dall’altra parte il Rimini ha potuto festeggiare la qualificazione alla post season dopo l’ultimo successo in casa contro l’Entella, il terzo nelle ultime quattro partite. Play off che sono un ottimo risultato per i romagnoli che erano partiti innanzitutto per conquistare la salvezza, e che ora cercheranno un ultimo risultato positivo per piazzarsi al nono posto, staccando l’Arezzo al momento appaiato ai biancorossi a quota 50 punti.

GUBBIO RIMINI PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni della diretta Gubbio Rimini, le probabili scelte dei tecnici dovrebbero essere le seguenti. Gubbio guidato in panchina da Piero Braglia e schierato con Greco in porta, Corsinelli, Tozzuolo, Signorelli e Calabrese titolari nella difesa a quattro, quindi Chierico, Casolari e Mercati a centrocampo e Spina e Di Massimo a sostegno dell’unica punta di ruolo, Udoh. Nel Rimini Emanuele Troise schiererà una difesa a quattro con Tofanari, Gorelli, Gigli e Semeraro davanti all’estremo difensore Colombi, quindi centrocampo a tre con Langella, Megelaitis e Garetto e tridente offensivo con Lamesta, Morra e Capanni schierati dal 1′.

GUBBIO RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se avete in mente di puntare qualcosa sulla diretta Gubbio Rimini, sappiate che gli umbri sono favoriti dall’agenzia Snai. Vittoria interna del Gubbio quotata 1.85, quota dell’eventuale pareggio che sale a 3.25 e quota relativa al successo esterno del Rimini fissata invece a 3.60.











