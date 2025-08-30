Diretta Gubbio Sambenedettese streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA GUBBIO SAMBENEDETTESE: TANTO DA SCOPRIRE!

Abbiamo un’interessante diretta Gubbio Sambenedettese che si gioca alle ore 21:00 di sabato 30 agosto, nel programma della seconda giornata per il girone B di Serie C 2025-2026: possiamo chiamarla una rivalità che torna a farci compagnia, grazie alla promozione ottenuta dai marchigiani lo scorso maggio.

Una Sambenedettese che vuole essere subito protagonista tra i professionisti, dove ha giocato anche a lungo; lo ha dimostrato alla prima giornata battendo il Bra nella sfida tra due neopromosse, adesso inevitabilmente si alza l’asticella delle difficoltà perché il Gubbio sulla carta è tra le favorite almeno per i playoff.

Gli umbri a dire il vero nelle ultime stagioni hanno leggermente deluso le aspettative, non riuscendo a fare il vero salto di qualità; tuttavia la vittoria di Rimini maturata la scorsa domenica ci dice di una squadra che ha aperto bene la sua stagione.

La diretta Gubbio Sambenedettese rimane tutta da scoprire, potremmo definirla una partita da tripla e allora è interessante anche valutare le scelte che saranno operate dai due allenatori qui allo stadio Pietro Barbetti, perché tra poco arriverà il momento di giocare e vedremo davvero come andranno le cose sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE GUBBIO SAMBENEDETTESE

Per la diretta Gubbio Sambenedettese la tv satellitare mette a disposizione i suoi canali, avremo poi la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SAMBENEDETTESE

Andiamo dunque a scoprire i moduli per la diretta Gubbio Sambenedettese, anche Domenico Di Carlo adotta un 3-5-2 che va per la maggiore e per lui abbiamo Bruscagin, Di Bitonto e Fazzi a protezione del portiere Bagnolini, con Zallu e Tentardini che agiscono sulle corsie laterali e un centrocampo nel quale Federico Carraro può tornare titolare (per Gabriele Costa) con la conferma di Rosaia, il capitano, e Hraiech. Davanti abbiamo Tommasini, che ha risolto la sfida di Rimini; Spina è in dubbio perché la maglia dal primo minuto potrebbe stavolta toccare a Ghirardello.

Nella Sambenedettese di Ottavio Palladini è ancora squalificato Nouhan Touré, dunque nel 4-2-3-1 avremo Battista o Napolitano a sinistra sulla trequarti, cerca spazio anche Sbaffo ma Marranzino è ancora favorito con Amadou Konaté a operare sulla corsia destra, come prima punta non è in dubbio la maglia di Eusepi. A centrocampo ci sono Candellori e Alfieri, quest’ultimo in ballottaggio con Moussa Touré; può cambiare l’esterno destro con Vesprini che insidia Zini, a sinistra giocherà Tosi e in mezzo alla difesa ecco Pezzola e Dalmazzi, centrali che giocano davanti a Orsini, estremo difensore dei marchigiani.