DIRETTA/ Gubbio San Donato video streaming tv: partita inedita in Serie C

DIRETTA GUBBIO SAN DONATO: IL TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la diretta di Gubbio San Donato almeno in gare ufficiali. Le due squadre infatti si sono affrontate in estate, il 27 luglio scorso, ma in amichevole. La partita in questione terminò col risultato finale di 3-0. In apertura riuscì a sbloccarla Mbakogu con gol di Corsinelli e Mangni nella ripresa. Entrambe le squadre vengono da un momento non proprio facile. Il Gubbio si è però riperso nell’ultimo turno con una vittoria esterna contro la Lucchese per 2-0.

Prima erano arrivati due ko di fila contro Cesena fuori e Recanatese in casa. Non ha pesato psicologicamente sull’ultimo turno la precedente sconfitta contro il Padova e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia di categoria. San Donato non vince dal 2-1 in casa della Torres avvenuto l’11 settembre. Da allora sono arrivati 7 sconfitte, senza considerare quella in Coppa Italia con la Viterbese, e appena cinque pareggi. La stagione è ancora lunga, ma la gara è molto importante per tutte e due le compagini. (MF)

GUBBIO SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Gubbio San Donato, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Umbri ancora da primato, a una sola lunghezza di distanza dalla Reggiana capolista. Importante per il Gubbio la vittoria in casa della Lucchese, una scossa importante per il gruppo dopo le due precedenti sconfitte consecutive subite contro Cesena e Recanatese.

San Donato Tavarnelle ancora ultimo in classifica in solitudine, anche dopo i 3 pareggi consecutivi ottenuti contro Ancona, Olbia ed Entella. Per i toscani ancora solo una vittoria nel quadro generale di un campionato finora di grande difficoltà, con la neopromossa formazione fiorentina che cerca un cambio di passo almeno per evitare di ritrovarsi ad essere la principale designata per la retrocessione diretta in Serie D.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SAN DONATO

Le probabili formazioni della diretta Gubbio San Donato, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Morelli, Signorini, Redolfi, Bonini; Spina, Rosaia, Corsinelli; Arena, Vazquez, Francofonte. Risponderà il San Donato allenato da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cardelli, Carcani, Contipelli, Brenna, Montini, Regoli, Russo, Nunziatini, Borghi, Galligani, Marzierli.

GUBBIO SAN DONATO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio San Donato, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del San Donato, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











