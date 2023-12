DIRETTA/ Gubbio Spal video streaming tv: dominio ferrarese nei precedenti (2 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA GUBBIO SPAL: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Gubbio Spal evidenzia all’interno della storia dei due club ben 10 partite. Tra il 2005 e il 2015 le due squadre si sono affrontate in 10 occasioni con sei vittorie per la Spal, due pareggi e altrettante vittorie dei padroni di casa. Spal che ha anche realizzato più gol rispetto alla compagine avversaria, 12 contro gli 8 del Gubbio. Il miglior marcatore all’interno della sfida risulta essere Nicola Bisso con due reti in totale.

Tra le sfide da segnalare ci sono sicuramente le due vittorie consecutive della formazione ferrarese in trasferta con il risultato di 1-2. Gubbio che ha avuto la meglio sulla compagine biancoazzurra nelle prime due sfide giocate all’interno della storia di questo match, salvo poi capitolare nei 5 match consecutivi non riuscendo a ottenere nemmeno un punto. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella dell’1 Febbraio 2015, con vittoria della Spal con il risultato di 1-0. (Marco Genduso)

GUBBIO SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Gubbio Spal sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Gubbio Spal, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. In campo punti pesanti tra due squadre ambiziose ma che non hanno convinto pienamente in questa prima parte di stagione, in particolare gli ospiti.

Il Gubbio è ottavo in classifica con 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno i rossoblu sono stati sconfitti 3-1 dalla Torres. La Spal, invece, condivide il penultimo posto con il Sestri Levante a quota 13 punti, raccolti grazie a tre vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Dopo tre ko di fila, i biancazzurri hanno raccolto un 2-2 sul campo dell’Ancona.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SPAL

C’è grande curiosità di conoscere i ventidue titolari, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Gubbio Spal. Partiamo dalla compagine rossoblu, il modulo è il classico 3-4-2-1: Vettorel, Signorini, Portanova, Mercandante, Morelli, Casolari, Mercati, Pirrello, Spina, Di Massimo, Udoh. L’undici di Ferrara si schiererà invece con il 4-2-3-1: Alfonso, Bruscagin, Peda, Bassoli, Tripaldelli, Carraro, Puletto, Rao, Maistro, Orfei, Antenucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gubbio favorito sulla Spal secondo le quote per le scommesse dei principali bookmakers. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria del Gubbio è a 1,67, il pareggio è a 3,25, mentre il successo della Spal paga a 4,80. L’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Gol e No Gol rispettivamente a 2,05 e 1,62.











