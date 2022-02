DIRETTA/ Gubbio Teramo video streaming tv: partita stregata per la squadra umbra

DIRETTA GUBBIO TERAMO: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Gubbio Teramo disputati al Barbetti. Lì le due compagini si sono affrontate in cinque occasioni con i padroni di casa mai in grado di vincere. Si parla di due successi per gli ospiti e tre pareggi. Negli ultimi due match in casa dei rossoblù le sfide sono terminate col segno X, l’ultima vittoria degli ospiti risale all’ottobre del 2016. I padroni di casa passarono in vantaggio al minuto 11 con un calcio di rigore di Casiraghi. Dal minuto 72 in poi gli ospiti si svegliarono segnando cinque reti con doppiette di Jefferson e di Sansovini e gol di Petrella.

DIRETTA/ Pontedera Gubbio risultato finale 0-0: un punto a testa

Nel finale Zanchi veniva espulso. All’andata a Teramo la gara è terminata col risultato finale di 1-1. I padroni di casa andarono avanti grazie a Birligea al minuto 17 con pari nella ripresa al minuto 61 di Redolfi con gli ospiti in inferiorità numerica per il rosso ad Arena poco prima. Il Gubbio non batte questo avversario dalla sfida esterna del novembre 2017 quando rifilò un 1-2 in rimonta con i gol di Kalombo e Marchi dopo il momentaneo svantaggio a opera di Foggia.

Diretta/ Viterbese Teramo (risultato finale 2-3): De Grazia completa la rimonta!

DIRETTA GUBBIO TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Gubbio Teramo di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

GUBBIO TERAMO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Gubbio Teramo, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Dopo 6 partite consecutive senza vittoria il Gubbio vuole verificare le sue reali potenzialità in questo torneo: lo 0-0 in casa del Pontedera ha mantenuto gli umbri al nono posto in zona play off, ma per partecipare davvero alla post season servirà accelerare il ritmo.

Diretta/ Gubbio Olbia (risultato finale 1-1): emozioni e pari giusto al "Barbetti"!

Dall’altra parte il Teramo dopo due vittorie consecutive ha pareggiato in casa contro la Pistoiese, ma ha vissuto uno strappo comunque importante portandosi a quota 29 punti, fuori di 5 lunghezze dalla zona play out. Nel match d’andata disputato allo stadio Bonolis le due squadre hanno pareggiato col punteggio di 1-1, l’ultimo precedente in Umbria risale invece al 26 gennaio 2019 ed in quel caso la sfida terminò a reti bianche.

DIRETTA PRO SESTO PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pro Sesto Piacenza di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

ROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Teramo, match che andrà in scena al Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Tazzer, Signorini, Redolfi, Di Noia; Malaccari, Cittadino, Bulevardi, Arena; Sarao, Spalluto. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Hadziosmanovic, Codromaz, Pinto, Mordini; De Grazia, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA