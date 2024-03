DIRETTA/ Gubbio Torres video streaming tv: isolani imbattuti negli ultimi tre anni (Serie C, 28 marzo 2024)

DIRETTA GUBBIO TORRES: I TESTA A TESTA

La diretta che pone di fronte Gubbio e Torres sta per iniziare con le due formazioni già in campo ma in attesa da parte del direttore di gara. Prima che inizi la sfida vi mostriamo i precedenti giocati tra il 2022 e il 2023 che risultano essere ben tre con due pareggi e una vittoria per la squadra sarda. Torres Gubbio è terminata con un pareggio a reti bianche in data 10 dicembre 2022 con l’espulsione gli ospiti di Morelli.

Sfida di ritorno che ha diviso ancora una volta la posta in palio, questa volta con ben due reti ciascuno. Per il Gubbio doppietta di Di Stefano mentre per il Torres reti firmate da Diakite e Lisai. L’ultima sfida giocata in ordine cronologico tra i due formazione risulta essere quella della gara di andata in questo campionato. Ad avere la meglio la squadra di casa In Sardegna grazie al risultato di 3-1. Ad andare in rete in due occasioni Fischnaller e Ruocco; per il Gubbio rete nel finale di Di Gianni. (Marco Genduso)

DIRETTA GUBBIO TORRES STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Gubbio Torres bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

GUBBIO TORRES: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA!

Si prospetta un altro grande match quello di questa diretta di Gubbio Torres, scontro che ovviamente è valido per la 34esima giornata di Serie C che si giocherà oggi 28 marzo 2024 alle ore 20,45. La squadra di casa, che sta attraversando un momento difficile con tre sconfitte consecutive, un calo che l’ha vista scivolare fino al quinto posto in classifica.

La sconfitta più recente contro il Sestri Levante per 3-1 ha ulteriormente compromesso le speranze della squadra di invertire la rotta. Dall’altra parte del campo, troviamo la Torres, in seconda posizione in classifica, che arriva all’incontro dopo una vittoria preziosa contro il Vis Pesaro per 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GUBBIO TORRES

Nelle probabili formazioni della diretta di Gubbio Torres, ci si aspetta che la squadra di casa schieri Udoh, un attaccante che unisce velocità e fisicità, caratteristiche che possono fare la differenza in questa categoria. La sua presenza in campo è fondamentale per minacciare la difesa avversaria e creare opportunità da rete.

Dall’altra parte del campo, per la formazione sarda, ci sarà probabilmente Diakite, un mediano specializzato nell’interdizione e nel contrasto, ma che ha dimostrato di essere anche pericoloso sotto porta.

GUBBIO TORRES, ECCO LE QUOTE PER SCOMMETTERE

Se avete in mente dio scommettere su questa partita allora andiamo a vedere in ultima battuta le quote della diretta di Gubbio Torres, questo grazie al supporto del sito della Snai: la squadra di casa vincente è quotata a 2,8 mentre la vittoria sarda a 2,3. Il pareggio porterebbe una golosa moltiplicazione di 2.5 sull’importo scommesso.

