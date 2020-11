Diretta Gubbio Triestina/ Streaming video tv: ambizioni diverse in campo (Serie C)

DIRETTA GUBBIO TRIESTINA: GLI ALABARDATI SARANNO CORSARI?

Gubbio Triestina, partita diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre: siamo al Barbetti, per una gara che vale come recupero nella nona giornata del girone B di Serie C 20202-2021. Le ambizioni delle due squadre sono diverse, e lo è anche la classifica: gli egubei infatti occupano il terzultimo posto e si devono allontanare dalla zona calda, sanno di dover giocare per la salvezza e in questo senso è stato accolto in maniera positiva il pareggio nel derby di Perugia, che ha comunque dato un punto sul campo di una grande favorita per la promozione. Traguardo cui aspira la Triestina, che oggi ha la possibilità di avvicinare la vetta della graduatoria facendo un altro bel passo avanti: nell’ultimo turno è stata battuta la Fermana in casa e ora si va a caccia di conferme. Aspettando allora che la diretta di Gubbio Triestina prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione sui temi che ci potrebbero accompagnare nel pomeriggio, iniziando come di consueto dalla lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA GUBBIO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gubbio Triestina: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TRIESTINA

Vincenzo Torrente conferma il 4-3-1-2 anche per Gubbio Triestina, ma potrebbe cambiare qualcosa: Rafa Munoz a destra in una difesa completata dall’altro terzino Ferrini, dai centrali Uggè e Signorini e dal portiere Cucchietti. Ci sarà poi spazio a centrocampo per Lovisa, che si potrebbe piazzare sulla mezzala al posto di Oukhadda o Malaccari con la conferma di Megelaitis come perno e regista; rischia anche Pasquato sulla trequarti, insidiato da De Silvestro, mentre davanti Jacopo Pellegrini può sostituire Juanito Gomez o Gerardi. Nella Triestina di Carmine Gautieri stesso modulo, con Lambrughi che in mezzo può lasciare spazio a Ligi che farebbe coppia con Capela; Rapisarda si riprende la maglia di terzino destro, Lorenzo Filippini potrebbe provarci a sinistra, in mezzo Calvano insidia Lodi e Maracchi è in ballottaggio con Giuseppe Rizzo o più probabilmente Giorico. Sarà verosimilmente Petrella a occuparsi della trequarti; tornando al 4-3-3 Sarno e Leonardo Gatto potrebbero giocare da esterni in competizione con Mensah, Guido Gomez o Butti per la maglia da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Gubbio Triestina è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,20 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 2,25 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.



