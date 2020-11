Diretta Gubbio Virtus Verona/ Streaming video tv: gli umbri si riconfermeranno?

DIRETTA GUBBIO VIRTUS VERONA: UMBRI PER IL BIS

Gubbio Virtus Verona, in diretta dallo Stadio Barbetti di Gubbio, è la partita in programma oggi domenica 15 novembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Siamo dunque nel vivo della 11^ giornata del campionato di Serie C e per il girone B, impegnato solo pochi giorni fa in un complicato turno infrasettimanale, ecco che ci si para davanti la diretta tra Gubbio e Virtus Verona, sfida davvero da non perdersi. La squadra di Torrente dopo tutto torna a giocare dopo l’ottimo 2-1 inferto al Ravenna solo pochi giorni fa: un successo di grande peso per gli umbri, il primo di questa stagione, da cui sarà il caso di partire per cominciare la scalata alla classifica. Contro però ci sarà un avversario ostico come è la Virtus Verona: la squadra veneta ambisce a un posto nella parte più alta della classifica e pure è di ritorno da un’ottima vittoria occorsa nel turno infrasettimanale contro la Feralpisalò. Non sarà dunque partita facile per Torrente, ma stiamo a vedere che ci dirà il campo.

GUBBIO VIRTUS VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Gubbio Virtus Verona: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO VIRTUS VERONA

Per le probabili formazioni della diretta tra Gubbio e Virtus Verona, Vincenzo Torrente potrebbe dover chiedere ad alcuni suoi giocatori un doppio sforzo, nonostante il turno infrasettimanale occorso solo lo scorso mercoledì. Fissato il 4-3-1-2, ecco che allora potrebbero esserci le riconferme dal primo minuto di Ferrini, Signorini, Uggè e Cinaglia nel reparto difensivo: davanti ci sarebbe comunque spazio per Malaccari, mentre Pasquato come le due punte Gerardi e Gomez sarebbero i titolari in attacco. Per l’11 dei rossoneri ecco che Mister Fresco dovrebbe aver pensato a un sostanzioso 4-3-1-2, dove saranno Danti e Pittarello (fresco di gol contro la Feralpisalò) i titolari in attacco in campo al Barbetti. Alle spalle delle due punte è però ballottaggio tra Bentivoglio e Marcandella: a centrocampo invece non dubitano della loro titolarità Cazzola, Danieli e Lonardi. Ore nella difesa della Virtus Verona le maglie paiono consegnate: Manfrin, Pellacani, Pinto e Deffara saranno oggi in campo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo in esame anche lo pronostico che interessa i due club, ecco che alla vigilia del fischio d’inizio non facciamo fatica a consegnare ai padroni di casa il favore. La Snai nell’1×2 del match ha segnato a 2.65 il successo del Gubbio conto il 2.80 fissato per la vittoria della Virtus Verona: il pareggio pagherà la posta a 2.90.



