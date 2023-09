DIRETTA/ Gubbio Vis Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 23 settembre 2023)

DIRETTA GUBBIO VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Gubbio Vis Pesaro presenta due formazioni che si sono affrontate all’interno della loro storia la bellezza di 11 volte. Spulciando i precedenti sono 7 volte su 11 le volte in cui il Gubbio ha avuto la meglio nei confronti della formazione biancorossa. Una volta la sfida è terminata con il risultato di pareggio e in tre occasioni la Vis Pesaro ha ottenuto un successo nei confronti degli avversari. La prima volta che le due squadre si sono affrontate era il 2018, allo stadio Pietro Barbetti, sfida valevole per la Coppa Italia di serie C.

Ad avere la meglio fu il Gubbio vincendo in rimonta con il risultato di 2-1. Prima vittoria del Vis Pesaro che avvenne pochi giorni dopo in campionato grazie alla doppietta realizzata dall’attaccante argentino Emiliano Olcese. L’unico pareggio è datato 2021 quando Pannitteri della Vis Pesaro rispose al gol di Ferrini del Gubbio, portando un punto per parte. Dal punto di vista temporale l’ultima sfida è terminata con il risultato di 3-0 in favore del Gubbio. (Marco Genduso)

DIRETTA TV GUBBIO VIS PESARO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Vis Pesaro sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Vis Pesaro in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

OSPITI PER LA CONTINUITÀ

La diretta Gubbio Vis Pesaro, in programma sabato 23 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che vivono un buon periodo di forma: gli umbri arrivano a questo match da imbattuti e con sei punti in quattro partite mentre i marchigiani hanno rialzato la testa battendo la Virtus Entella dopo tre sconfitte consecutive contro Spal, Olbia e Carrarese, sempre di misura.

GUBBIO VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Vis Pesaro, sfida in programma allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio. In casa eugubina mister Piero Braglia si affiderà al solito 3-5-2 con Di Massimo e il giovane Montevago nel reparto offensivo. Sulle corsie laterali Morelli, Spina e Corsinelli si giocano due maglie dal primo minuto. Gli ospiti allenati da mister Simone Banchieri, invece, proporranno un 3-4-1-2 con Marcandella alle spalle di Sylla e Pucciarelli. Tra i pali spazio a Neri.

GUBBIO VIS PESARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Gubbio Vis Pesaro danno per favorita la squadra umbra con il segno 1 proposto a 1.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 6.75 mentre il pareggio si gioca a 3.85.

