Diretta Guidonia Campobasso streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Serie C, oggi domenica 23 novembre 2025

DIRETTA GUIDONIA CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): RETI BIANCHE

Inizia la ripresa tra Guidonia Montecelio e Campobasso. Ci prova Brunet, sfera fuori davvero di poco. Ci prova Gargiulo da posizione decentrata, a conclusione termina alta. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

SALVA RIZZO!

Inizia il match tra Guidonia Montecelio e Campobasso. Bernardotto calcia dalla distanza e non trova la porta. Palla in area per Padula che sbaglia il controllo. Bernardotto calcia, grande deviazione di Rizzo. Termina una prima frazione avara di emozioni. (agg. Umberto Tessier)

GUIDONIA CAMPOBASSO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Guidonia Campobasso in tv sarà come sempre disponibile tramite l’abbonamento a Sky Sport, comprese le relative opzioni per la diretta streaming video.

SI GIOCA

Ora vediamo le statistiche della diretta di Guidonia Campobasso, con l’obiettivo di capire innanzitutto chi riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida che promette spettacolo, ma anche evidenziare insieme i tred che queste due realtà possono portare sul rettangolo verde. Il Guidonia si presenta con numeri costruiti sulla compattezza: 48% di possesso, 1,3 xG, 1,1 xA, e una buona solidità nella propria area, dove concede solo 3,4 tiri nello specchio a partita. Il 59% delle occasioni nasce da recuperi intermedi e giocate rapide sugli esterni. La squadra laziale però fatica sulle palle inattive: 38% dei gol subiti arriva da piazzato.

Il Campobasso risponde con una struttura più dominante: 56% di possesso, 1,9 xG, 1,4 xA, e una precisione nei passaggi dell’86%. Il 67% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali, con un baricentro alto (45 metri) e 12 recuperi offensivi di media. Differenza netta di ritmo: Campobasso più palleggiatore e aggressivo, Guidonia più diretto e fisico. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Guidonia Campobasso, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

GUIDONIA CAMPOBASSO: PADRONI DI CASA PER RIPARTIRE

Match sicuramente stuzzicante è quello che ci attende allo stadio Comunale di Guidonia Montecelio: fissate l’appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 23 novembre 2025, con la diretta Guidonia Campobasso per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2025-2026, naturalmente nel girone B.

Il Guidonia arriva dalla sconfitta sul campo della Vis Pesaro, una battuta d’arresto che comunque nulla toglie alla splendida prima parte di campionato da parte di questa neopromossa che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e vuole lottare per la migliore posizione possibile nei playoff, un orizzonte che non era affatto scontato a inizio campionato per i laziali.

Il Campobasso invece arriva da una bellissima vittoria a Forlì che ha rilanciato le ambizioni dei molisani proprio in ottica playoff: la classifica è corta a centro gruppo, basterebbe dire che in caso di vittoria oggi il Campobasso aggancerebbe proprio il Guidonia, sarebbe un notevole rimescolamento in zona playoff.

Insomma, possiamo dire che siano due squadre che stanno facendo bene, i laziali anche meglio delle logiche previsioni iniziali, però non si possono ancora fare grandi calcoli, perché il gruppo dal quarto posto a metà classifica è molto folto e compatto: la diretta Guidonia Campobasso ci aiuterà a chiarirci le idee?

PROBABILI FORMAZIONI GUIDONIA CAMPOBASSO

Per Ciro Ginestra si può disegnare un modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni della diretta Guidonia Campobasso: sono però squalificati Esempio e Santoro, problema non da poco per i laziali. I sostituti potrebbero essere Vitturini e Sannipoli, con Tascone sempre perno della manovra e davanti la coppia d’attacco formata da Spavone e Bernardotto per il Guidonia.

Luciano Zauri dovrebbe replicare con uno speculare 3-5-2: anche per il Campobasso c’è una squalifica pesante che è quella di capitan Leonetti in attacco, per cui al fianco di Magnaghi potrebbe esserci Padula, mentre Gala e Celesia potrebbero essere i punti di riferimento rispettivamente a centrocampo e in difesa davanti a Tantalocchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti nelle quote Snai sulla diretta Guidonia Campobasso: il segno 1 infatti è quotato a 2,00 contro il 3,40 in caso di successo degli ospiti molisani, con il pareggio collocato a un livello intermedio perché fissato a 3,10.