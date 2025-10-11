Serie C, Diretta Guidonia Pianese, streaming video tv: i bianconeri cercano la terza vittoria in questa trasferta difficile (11 ottobre 2025)

DIRETTA GUIDONIA PIANESE (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di partita equilibrato della diretta di Guidonia Pianese, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma con i padroni di casa che stanno mostrando buone trame di gioco, soprattutto grazie alla regia di Santoro, autentico metronomo della squadra. Il centrocampista gialloblù sta dettando i tempi in fase offensiva, distribuendo palloni precisi e ben calibrati che permettono al Guidonia di muoversi con ordine nella metà campo avversaria.

Video Pianese Livorno (2-1)/ Gol e highlights: derby vinto in rimonta con Martey! (Serie C, 3 ottobre 2025)

Nonostante la buona costruzione, però, le azioni dei padroni di casa non si concretizzano in vere occasioni da gol: la Pianese difende con attenzione, chiudendo bene gli spazi centrali e costringendo gli avversari a cercare soluzioni più difficili, spesso dai lati o da fuori area. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GUIDONIA PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Abbiamo qualche giro di orologio prima del fischio di inizio della diretta di Guidonia Pianese, perciò in questo aggiornamento ci concentreremo sulle statistiche delle due squadre in maniera tale da capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti. Il Guidonia arriva con numeri difensivi positivi — solo 4 gol subiti nelle ultime 6 partite ma con una produzione offensiva limitata (0,9 xG medi, 9 tiri totali a gara). La squadra laziale predilige il gioco verticale, con appena 44% di possesso medio, ma un’ottima efficienza nei duelli aerei (68% vinti).

DIRETTA/ Pianese Livorno (risultato finale 2-1): Bellini manca il bis! (Serie C, 3 ottobre 2025)

La Pianese, invece, gioca un calcio più moderno e fluido, con 58% di possesso medio, 85% di precisione nei passaggi e un gioco basato su rotazioni costanti tra i centrocampisti. Tuttavia, paga in fase difensiva: subisce 1,4 gol di media e concede troppi spazi sulle seconde palle. Sarà sicuramente una partita di difficile lettura e questo renderà tutto più interessante adesso che comincerà la diretta di Guidonia Pianese, perciò non cambiate pagina il fischio di inizio è vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA GUIDONIA PIANESE, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Guidonia Pianese dovrete abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Questo vi permetterà anche di assistere alla diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

Video Perugia Pianese (0-1)/ Gol e highlights: Bellini man of the match! (Serie C, 27 settembre 2025)

SI GIOCA AL COMUNALE

Scontro diretto a metà classica per quanto riguarda questo match valevole per la nona giornata di campionato. Ci riferiamo alla diretta Guidonia Pianese, sfida in programma proprio questo sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17:30.

Il Guidonia ha raggiunto la doppia cifra di punti in occasione della vittoria con il Rimini, la seconda consecutiva dopo quella di Arezzo, ma da quella sfida in poi ha solamente perso: 2-1 contro il Bra e 1-0 con il Forlì, entrambe in trasferta.

La Pianese invece è reduce da due vittorie consecutive vale a dire Perugia e Livorno, risultati che hanno dato morale dopo tre partite a secco di successi tra i pareggi con Sambenedettese e Vis Pesaro più la sconfitta con l’Arezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI GUIDONIA PIANESE

Il Guidonia si disporrà in campo con il modulo 3-5-2 con Mazzi in porta, difesa composta da Esempio, Cristini e Malomo. A centrocampo ci saranno Zappella, Santoro, Tascone, Mastrantonio ed Errico con Bernardotto e Spavone in avanti.

La Pianese predilige l’assetto tattico del 3-4-2-1 con Filippis tra i pali, protetto da Masetti, Gorelli e Chesti. In mediana Coccia, Tirelli, Bertini e Sussi mentre sulla trequarti troveremo Peli e Proietto con Bellini unica punta in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GUIDONIA PIANESE

Il Guidonia è la squadra favorita a 1.97 contro la Pianese a 3.60 e la X a 3.20. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.68.