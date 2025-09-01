Diretta Guidonia Pineto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Comunale per la seconda giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA GUIDONIA PINETO, ROSSOBLU ANCORA SENZA VITTORIE

Comincia lunedì 1 settembre alle ore 21:00 la diretta Guidonia Pineto. Presso lo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio si stanno per sfidare due squadre che non sono ancora state in grado di ottenere un successo nei primi impegni ufficiali della nuova stagione 2025/2026 cominciata ormai da un paio di settimane.

I rossoblu sono partiti male in questa annata calcistica essendo stati eliminati dal Benevento nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C il giorno dopo Ferragosto. Il gol segnato dai giallorossi non è stato più recuperato dai capitolini che hanno poi anche pareggiato, sempre in trasferta, senza segnare sul campo del Perugia.

Un discorso quasi analogo vale pure per il Pineto, reduce dall’eliminazione in Coppa ai calci di rigore contro l’Ascoli. La sfida si era conclusa sul 2 a 2 nei tempi regolamentari ma alla fine sono stati i bianconeri a spuntarla mentre nella prima giornata in casa gli abruzzesi hanno finito per pareggiare per 1 a 1 contro la Vis Pesaro.

C’è quindi grande voglia per entrambe le compagini di trovare il primo successo stagionale ed il secondo turno di campionato sembra essere l’occasione ideale perchè una di queste due società riesca a sorridere davvero per la prima volta da quando si è conclusa la preparazione estiva.

DIRETTA GUIDONIA PINETO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Aspettando di poter capire quale sarà il canale su cui verrà trasmessa questa partita, nel frattempo vi possiamo dire che sarà Sky a garantire la messa in onda della diretta Guidonia Pineto. Chi volesse vedere questo evento sportivo potrà sicuramente accedere all’applicazione di Sky Go per usufruire della modalità streaming.

DIRETTA GUIDONIA PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Guidonia Pineto riteniamo che mister Ginestra possa decidere di utilizzare il 3-5-2 con Stellato tra i pali, Esempio, Mulè e Cristini a sua protezione, Zappella, Santoro, Sannipoli, Mastrantonio ed Errico a centrocampo, Zuppel e Bernardotto in attacco dal primo minuto per i suoi calciatori. Il modulo 4-3-3 con Tonti, Baggi, Postiglione, Capomaggio e Borsoi dietro, Schirone, Lombardi e Germinario nel mezzo, Pellegrino alle spalle di Vigliotti e Bruzzaniti davanti sarà invece quello selezionato dal tecnico Ivan Tisci per gli ospiti.

DIRETTA GUIDONIA PINETO, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse sembrano propendere verso i padroni di casa nello scegliere un vincitore per la diretta Guidonia Pineto senza però sbilanciarsi più di tanto. Le quote fornite ad esempio da Sisal ci sottolineano come non ci sia poi così tanta distanza tra l’eventuale successo dei padroni di casa e la possibile vittoria degli ospiti con i segni 1 e 2 pagati rispettivamente a 2.50 ed a 2.70. Ci sono poi ancor meno chances per l’x, ovvero il pareggio, indicato infatti a 3.10.