Diretta Guidonia Pontedera streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA GUIDONIA PONTEDERA: LA NEOPROMOSSA VOLA IN ALTO

Ci sono sogni da rendere ancora più ambiziosi, ma anche rischi da tenere lontano, nel menù della diretta Guidonia Pontedera, che si disputerà allo Stadio comunale di Guidonia Montecelio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, naturalmente per la tredicesima giornata del girone B della Serie C.

I sogni sono tutti del Guidonia, una neopromossa che vincendo sul campo della Sambenedettese è arrivata a tre successi e un pareggio nelle ultime quattro partite, una marcia esaltante che colloca i laziali in piena zona playoff e anche su posizioni di assoluto rilievo. Le prime tre forse sono su un altro livello, ma per il resto tutto è possibile e andrebbe ben oltre le aspettative di partenza.

Il Pontedera è una realtà molto più classica in Serie C, ma in questa stagione i toscani stanno facendo parecchia fatica. Il pareggio contro il Perugia, che sta andando ancora peggio, ha cambiato ben poco e il Pontedera resta pericolosamente più vicino alla zona playout piuttosto che a quella playoff, è una posizione decisamente scomoda.

Ecco allora che gli obiettivi sono assai diversi ma ugualmente importanti nella diretta Guidonia Pontedera. I padroni di casa vogliono continuare a sognare, gli ospiti vogliono evitare di risvegliarsi dentro un incubo: chi dormirà meglio questa notte, ce lo dovrà dire come sempre il campo…

GUIDONIA PONTEDERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Guidonia Pontedera in tv sarà riservata agli abbonati a Sky Sport, eventualmente anche tramite i servizi per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GUIDONIA PONTEDERA

Ciro Ginestra dovrebbe insistere con il modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Guidonia Pontedera. I laziali puntano su Spavone e Bernardotto davanti, a centrocampo è indispensabile il ruolo di Tascone così come quello di capitan Cristini, che occupa la posizione centrale nella difesa a tre del Guidonia davanti al portiere Mazzi.

Modulo 4-2-3-1 invece per Leonardo Menichini e il suo Pontedera. In porta Biagini, il numero 10 è sulle spalle di Ladinetti, che ha segnato nella scorsa giornata, davanti potremmo vedere le ali Vitali a destra e Nabian a sinistra al fianco di Faggi, trequartista alle spalle della punta Andolfi.

PRONOSTICO E QUOTE

Classifica e fattore campo indicano favoriti i laziali nel pronostico circa la diretta Guidonia Pontedera e le quote dell’agenzia Snai confermano: il segno 1 è favoritissimo a 1,67, già il pareggio varrebbe invece 3,50 ed infine un colpaccio esterno dei toscani è quotato a 4,40 sul segno 2.