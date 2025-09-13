Diretta Guidonia Ravenna streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi sabato 13 settembre 2025

DIRETTA GUIDONIA RAVENNA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme un po’ di dati prima di entrare nel vivo della diretta di Guidonia Ravenna, il nostro obiettivo, come sempre, è quello di evidenziare i trend delle due squadre attraverso le statistiche. In maniera tale da avere un’idea su chi potrebbe o meno decidere questo match. Il Guidonia presenta un profilo difensivo abbastanza solido ma caratterizzato da limiti offensivi: si attesta su una media di circa 0,9 gol segnati a gara e ne subisce 1,2.

Dall’altra parte, il Ravenna emerge come una delle realtà più pericolose del girone, con una media di 1,78 expected goals realizzati per partita (xG For) e una difesa relativamente affidabile che concede 1,38 expected goals contro (xGA) su base complessiva. Ciò si traduce in una maggiore incisività offensiva da parte del Ravenna e una capacità di tenuta migliore rispetto al Guidonia, che dovrà fare affidamento su maggiore precisione in attacco per compensare la differenza. Detto questo vediamo insieme chi tra le due squadre avrà la maggior possibilità di portare a casa i tre punti nella diretta di Guidonia Ravenna, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

GUIDONIA RAVENNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre in Serie C, la diretta Guidonia Ravenna in tv sarà trasmessa oggi sui canali di Sky Sport su abbonamento, richiesto pure per la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv.

SFIDA TRA DUE NEOPROMOSSE

Si affrontano due squadre entrambe neo-promosse, ma che hanno cominciato bene il cammino nel campionato di Serie C: per la quarta giornata del girone B, ecco l’appuntamento con la diretta Guidonia Ravenna che ci attenderà con il fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 13 settembre 2025.

I padroni di casa del Guidonia Montecelio hanno 4 punti in classifica, frutto evidentemente di una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle tre partite precedenti. In particolare ha fatto notizia il colpaccio sul campo del Livorno settimana scorsa, un acuto che adesso potrebbe aprire prospettive intriganti ai laziali, se sarà confermato fin da oggi.

Sta però facendo ancora meglio il Ravenna, con due vittorie e una sconfitta: il successo contro il Bra ha portato i romagnoli a quota 6 punti, ovviamente per ora non avrebbe molto senso fare tanti calcoli sulla classifica, ma sarebbe importante continuare ad accumulare punti per poi cercare un ruolo da protagonista più avanti.

Finora però il Guidonia non ha fatto punti in casa e il Ravenna è rimasto a secco in trasferta: una delle due (o magari entrambe) spezzeranno l’unica voce statistica negativa della prima parte dei rispettivi campionati, allora siamo davvero curiosi di scoprire quale sarà oggi pomeriggio il verdetto al termine della diretta Guidonia Ravenna…

PROBABILI FORMAZIONI GUIDONIA RAVENNA

Modulo 3-5-2 per i padroni di casa di Ciro Ginestra nelle probabili formazioni per la diretta Guidonia Ravenna, con fiducia per chi ha fatto il colpo a Livorno. Il portiere Stellato protetto dai tre difensori Malomo, Cristini ed Esempio; Zappella ed Errico come esterni, nel centro del campo invece Tessiore, Tascone e Santoro per il Guidonia, che infine nella coppia d’attacco potrebbe presentare come titolari Spavone e Bernardotto.

Conferme anche per Marco Marchionni dopo la vittoria del Ravenna nella scorsa giornata: modulo 3-5-2 anche per i romagnoli, con il tandem d’attacco Spini-Motti. Tenkorang dovrebbe essere invece il perno del centrocampo del Ravenna, affiancato dalle mezzali Di Marco e Lonardi e dai due esterni Corsinelli a destra e Rrapaj a sinistra. Infine, davanti al portiere Anacoura ecco i tre difensori Donati, Esposito e Solini.

PRONOSTICO E QUOTE

Sembra difficile sbilanciarsi circa l’esito della diretta Guidonia Ravenna, perché il pronostico secondo l’agenzia Snai ci dice che il segno 1 è quotato a 2,55 contro il 2,50 del segno 2, favorito ma davvero di un soffio. Più remunerativo sarebbe il pareggio, indicato a quota 3,15.