Tutte le informazioni sulla diretta Guidonia Rimini, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Guidonia Rimini (risultato 0-0): si comincia!

Arriviamo alla nostra rubrica sulle statistiche anche per la diretta di Guidonia Rimini, una partita che lascia molto di cui parlare perché matematicamente parlando è un po’ una sfida tra Davide contro Golia. Questo ci porta quindi ad un’ampia analisi che ci permetterà anche di capire chi tra queste due formazioni può o meno portare a casa i tre punti, e per farlo non perderemo altro tempo perché siamo ormai a pochissimi giri di orologio dal fischio iniziale. Sulla carta è la sfida più sbilanciata di questa giornata: il Guidonia è tra le peggiori difese del girone, con 2 gol subiti di media e appena 45% di possesso palla.

Diretta/ Rimini Forlì (risultato finale 1-0): tre punti ai padroni di casa (Serie C, 19 settembre 2025)

La squadra concede molto anche sui cartellini, con circa 2,7 ammonizioni per partita. Il Rimini invece si presenta con numeri da squadra di vertice: 1,9 xG prodotti a gara, oltre 16 tiri in media, di cui 6 nello specchio, e un possesso medio vicino al 58%. In trasferta i romagnoli percorrono circa 108 km di media, confermandosi squadra intensa e capace di mantenere ritmi alti. Porteranno a casa i tre punti i romagnoli? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Guidonia Rimini, il prossimo fischio sarà quello iniziale il che significa che inizierà il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Pontedera Rimini (risultato finale 2-1): non basta Bellodi! (Serie C, 13 settembre 2025)

Diretta Guidonia Rimini, dove seguire la partita

Per il fischio d’inizio della diretta Guidonia Rimini i membri di entrambe le tifoserie o chi è interessato alla sfida dovrà aspettare le 18.30, da quell’ora il match sarà trasmesso in televisione dalle reti di Sky Sport che in particolare lo manderà in onda sul canale Sky Sport (canale 256).

Guidonia Rimini, romagnoli a caccia di punti

Il girone B di Serie C si prepara ad affrontare un turno infrasettimanale nel quale verrà giocata la sesta giornata che tra le gare in programma ospita la diretta Guidonia Rimini allo Stadio Marcello Martoni dove si affronteranno due squadre al primo anno nella categoria dopo la promozione e stanno lottando per cercare di rimanerci anche in futuro, i giallorossoblù hanno iniziato la stagione in maniera convincente e nonostante qualche sconfitta stanno riuscendo a mantenere un posto a metà classifica con il sogno di riuscire a partecipare ai playoff, nel weekend appena passato poi sono riusciti a vincere 0-1 in casa dell’Arezzo capolista infliggendo la prima sconfitta.

DIRETTA/ Rimini Ternana (risultato finale 1-4): Orellana sfiora il bis! (Serie C, 7 settembre 2025)

Per i biancorossi invece la situazione è decisamente più complicata visto che la squadra emiliana sta lottando con una penalizzazione di -11 punti che aggiunta a dei risultati non sempre ottimali, non come la vittoria casalinga 1-0 contro il Forlì, portano i romagnoli ad essere all’ultimo posto con -7 punti, che difficilmente riusciranno a recuperare.

Formazioni Guidonia Rimini, probabili ventidue in campo

Le formazioni della diretta Guidonia Rimini dovrebbero essere in entrambi i casi molto simili a quelle viste nella scorsa giornata nonostante la distanza minima di tempo tra un incontro e l’altro, Ciro Ginestra quindi proporrà ancora un 3-5-2 con Mazzi in porta, Malomo, Cristini ed Esempio in difesa, Zappella, Mastrantonio, Tascone, Santoro ed Errico a centrocampo, e in attacco Spavone e Bernardotto. Stesso 3-5-2 sarà invece messo in campo da Filippo D’Alesio che sceglierà Vitali come portiere, Longobardi, Bellodi e Lepri come difensori, Boli, Asmussen, De Vitis, Piccoli e Ferrarini come centrocampisti, e come attaccanti D’Agostini e Capac.

Guidonia Rimini, quote e possibile esito finale

Per provare a fare un pronostico della diretta Guidonia Rimini proveremo ad affidarci ai siti di scommesse, in particolare a Sisal che sembra avere un’idea molto chiara su quello che ci si deve aspettare, il risultato previsto è la vittoria dei laziali tanto che gli è stata assegnata una quota molto bassa pari a 1.50. Quello che invece è molto difficile possa avvenire è la vittoria dei romagnoli che infatti è fissata a 5.75, il pareggio invece è a metà strada ma comunque improbabile e quindi è valutato 3.50, tutto dipenderà dalla bravura in fase difensiva di entrambe le squadre con un risultato che potrebbe vedere un basso numero di gol.