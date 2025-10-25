Diretta Guidonia Torres streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA GUIDONIA TORRES: PROSEGUE LA CRISI SARDA!

Prende il via tra poco la diretta Guidonia Torres, una partita che infatti va in scena alle ore 14:30 di sabato 25 ottobre e si gioca per l’undicesima giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, una sfida intrigante ma che pende decisamente dalla parte dei padroni di casa, che sta facendo ben oltre le aspettative.

Il Guidonia Montecelio, neopromosso, sta volando: abbiamo due vittorie consecutive, tra cui quella maturata a Gubbio, per cancellare due sconfitte in fila e prendersi una posizione in zona playoff con 16 punti, dunque matricola terribile insieme al Forlì ma le premesse erano anche diverse rispetto a quelle della squadra romagnola.

Abbiamo citato il Forlì anche perché lo scorso venerdì ci ha perso la Torres, che non esce dalla sua fortissima crisi: in lotta per la promozione nelle ultime due stagioni, gli isolani non vincono dalla prima giornata che rappresenta tra l’altro l’unico successo in campionato, e ora si parla di lotta per la salvezza.

Strano ma vero, questo lo scenario attuale che ci accompagna nella diretta Guidonia Torres; prima di valutare quello che succederà sul terreno di gioco diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni, analizzando in maniera più dettagliata le scelte da parte dei due allenatori.

DOVE VEDERE GUIDONIA TORRES IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Guidonia Torres siamo sempre sui canali tv di Sky Sport in abbonamento, è invece la piattaforma Now a garantire la diretta streaming video, anche qui riservata ai clienti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GUIDONIA TORRES

Se il detto “squadra che vince non si cambia” è vero, Ciro Ginestra dovrebbe confermare il 3-5-2 vittorioso al Barbetti anche nella diretta Guidonia Torres, ancora con qualche defezione ma anche alternative validissime, perché i due gol di sabato scorso sono arrivati da Spavone e Tessiore entrati dalla panchina. Si candidano anche oggi ovviamente, entrambi sulle mezzali ma con Spavone che può fare anche la seconda punta, affiancando Zuppel; per il resto dovremmo vedere Tascone confermato nel settore nevralgico, così anche Zappella e Errico sugli esterni e la difesa con Mulé, Cristini e Esempio a protezione del portiere Mazzi.

La Torres prosegue con Michele Pazienza che però deve prendere delle decisioni: in difesa Idda e Biagetti possono fare i titolari (il portiere resta Zaccagno) con uno tra Mercadante e Antonelli, a centrocampo Michele Carboni e soprattutto Giorico possono tornare utili per dare ordine, con Lattanzio e Dumani a correre sulle fasce e poi un trequartista che potrebbe essere Starita, che farebbe un passo indietro per supportare due attaccanti, con Antonino Musso e Di Stefano che si giocano la maglia. Fosse così, nella Torres cambierebbe quasi tutto rispetto all’ultima sconfitta: forse una soluzione per dare una scossa alla rosa isolana…

PRONOSTICO E QUOTE GUIDONIA TORRES

A oggi la diretta Guidonia Torres è una partita che potremmo definire senza storia a favore della neopromossa, ma l’agenzia Sisal è comunque cauta nel fornire le sue quote perché anche i sardi hanno un valore non altissimo sulla loro vittoria (segno 2), pari a 3,30 volte la somma giocata mentre il segno 1 per l’affermazione dei romani vale 2,10 volte quanto messo sul piatto, con l’opzione del segno X sul pareggio che vi farebbe guadagnare 3,20 volte la posta in palio.