Diretta Guinea Bissau Ghana/ Streaming video DAZN: partita decisiva (Coppa d’Africa)

Ghana Guinea Bissau, in diretta dallo stadio di Suez e in programma alle ore 18:00 di martedì 2 luglio, chiude il gruppo F di Coppa d’Africa 2019: le nazionali si giocano l’accesso agli ottavi di finale del torneo ed è un dentro o fuori per entrambe. La Guinea Bissau tecnicamente sapeva di trovarsi in una situazione simile, anzi il pareggio racimolato contro il Benin fa ancora sperare in un posto nella fase ad eliminazione diretta ma, perchè sia così, servirà una vittoria con tanti gol di scarto e dunque lo scenario è particolarmente complicato. Il Ghana ha solo due punti non avendo ancora vinto in questa manifestazione, ma termina il suo girone con una partita sulla carta abbordabile: una vittoria significherebbe sostanzialmente chiudere con uno dei primi due posti, potrebbe arrivare anche la vetta qualora il Camerun dovesse mancare la vittoria contro il Benin (dipenderà poi dalla differenza reti). Aspettando allora la diretta di Ghana Guinea Bissau, vediamo in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Guinea Bissau Ghana non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA BISSAU GHANA

Per Guinea Bissau Ghana, Baciro Candé dovrebbe schierare il Licaone con un 4-2-3-1 nel quale Soareas e Dialò proteggono il portiere Mendes, e con Nanù e Mamadou Candé che agiranno come terzini, dando supporto anche ai due giocatori che compongono la cerniera mediana e saranno Bura e Sori Mané. Mama Baldé e Piqueti giocheranno come laterali sulla trequarti, con Pelé che stazionerà alle spalle della prima punta Frédéric Mendy. Nel Ghana torna Boye dalla squalifica, e si prende nuovamente la zona centrale di difesa al fianco di Adams; Yiadom e Baba saranno i terzini, Ofori il portiere. In mezzo al campo Wakaso farà coppia con Thomas Partey, davanti a loro ci sarà André Ayew schierato come sempre da trequartista un passo indietro rispetto al fratello Jordan, sugli esterni Kwesi Appiah dovrebbe destinare nuovamente Atsu e Kwadwo Asamoah, quest’ultimo favorito su Owusu.

QUOTE E PRONOSTICO

Le Black Stars sono nettamente favorite dalle quote Snai per Guinea Bissau Ghana: il segno 2 identifica la loro vittoria e vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,40 volte quanto messo sul piatto, arriviamo già a un valore di 3,90 volte la puntata per il segno X che regola il segno X per il pareggio. Con il successo del Licaone invece la vostra vincita corrisponderebbe a 9,00 volte la cifra che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



