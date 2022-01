DIRETTA/ Guinea Equatoriale Costa d’Avorio video streaming tv: quello 0-3 nel 2012…

DIRETTA GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO: I TESTA A TESTA

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Guinea Equatoriale Costa d’Avorio. Questa partita ha solo due precedenti, e l’ultimo risale al marzo 2015: una partita amichevole che era terminata 1-1, con i gol di Iban Salvador e Max Gradel. Nel 2012 invece il contesto era stato importante: i quarti di Coppa d’Africa, edizione che la Guinea Equatoriale aveva ospitato insieme al Gabon. Ai biancorossi non era però bastato essere in casa: la Costa d’Avorio era la grande favorita per il titolo e aveva vinto con un inequivocabile 3-0.

Una doppietta di Didier Drogba – che sullo 0-0 si era anche fatto parare un rigore da Danilo – e il sigillo finale di Yaya Touré, direttamente su calcio di punizione. Gli Elefanti erano riusciti poi a volare in finale, ma lì avevano avuto un’amara delusione: il sorprendente Zambia infatti li aveva portati ai calci di rigore e poi si era addirittura preso il trofeo. Oggi la Costa d’Avorio è forse meno competitiva di quella di un tempo, ma certamente è ancora tra le candidate alla vittoria della Coppa d’Africa 2021 e allora vedremo come andrà il suo esordio oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO: FUORI DAI MONDIALI IN QATAR!

Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, in diretta mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 20.00 preso lo Japoma Stadium di Douala, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Inizia la fase finale anche per due formazioni che si sono presentate all’appuntamento con buone credenziali, ma che sono entrambe reduci dalla delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Sia la Guinea Equatoriale sia la Costa d’Avorio hanno infatti chiuso al secondo posto il girone eliminatorio di qualificazione ai Mondiali. I guineani sono stati costretti a mettere nel cassetto il sogno della loro prima qualificazione Mondiale perdendo la volata con la Tunisia, mentre la Costa d’Avorio non è riuscita a tornare nella rassegna iridata perdendo il confronto con il Camerun. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Coppa d’Africa dopo 10 anni, ultimo precedente nella competizione il 4 febbraio 2012 con vittoria per 3-0 della Costa d’Avorio.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO

Le probabili formazioni della diretta Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, match che andrà in scena allo Japoma Stadium di Douala. In attesa di scoprire le scelte dei CT per questo esordio in Coppa d’Africa, ecco quali sono i convocati (tra parentesi le squadre se militanti in Serie A) a disposizione delle due Nazionali. Per la Guinea Equatoriale, Portieri: Embela, Owono, Sapunga, Magno. Difensori: A. Akapo, Anieboh, Anvene, Coco, Maye, Meseguer, Ndong, L. E. Nsue. Centrocampisti: J. Akapo, Balboa, Belima, Bikoro, Buyla, Eneme, Ganet, Machin, Miranda. Attaccanti: Hanza, Nlavo, E. Nsue, Oba, Salvador, Siafa. Per la Costa d’Avorio, Portieri: Gbohouo, Sangare, Cisse, Tape. Difensori: Aurier, Bailly, Boly, Kanon, Kossounou, Deli, Konan. Centrocampisti: Maiga, Cornet, Die, Sangare, Akpa Akpro (Lazio), Kessie (Milan), Traore (Sassuolo), Gradel, Seri. Attaccanti: Boga (Sassuolo), Zaha, Kouassi, Pepe, Haller, Kouame, Boli, Konate.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match di Coppa d’Africa tra Guinea Equatoriale e Costa d’Avorio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Guinea Equatoriale con il segno 1 viene proposta a una quota di 17.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo della Costa d’Avorio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.22.



