DIRETTA/ Guinea Equatoriale Costa d’Avorio video streaming tv: c’è un precedente di lusso (22 gennaio 2024)

DIRETTA GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, dobbiamo osservare che questa partita non vanta certo grande tradizione, dal momento che il primo incrocio risale a sabato 4 febbraio 2012. Fu però di grande prestigio, perché parliamo di un quarto di finale di quella edizione della Coppa d’Africa, dominato per 3-0 dalla Costa d’Avorio con doppietta di Didier Drogba e Yaya Touré. Firme nobilissime per aprire una storia che poi è proseguita con un pareggio per 1-1 in una partita amichevole disputata domenica 29 marzo 2015 e che ha visto il suo terzo atto due anni fa.

Per la precisione mercoledì 12 gennaio 2022, quando la Costa d’Avorio vinse per 1-0 la partita valida per la fase a gironi della scorsa edizione della Coppa d’Africa, in questo caso con gol di Max Gradel dopo soli cinque minuti di gioco. Quindi contiamo due vittorie per la Costa d’Avorio in altrettante partite ufficiali contro la Guinea Equatoriale, che invece contro la blasonata rivale odierna ha ottenuto fino ad oggi un solo pareggio in amichevole. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Guinea Equatoriale Costa D’Avorio sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO: CI SI GIOCA TANTO

La diretta Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 18:00, racconta della terza giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa. La Guinea Equatoriale è tra le sorprese di questa competizione dato che dopo due turni guida il proprio raggruppamento davanti a Nigeria e Costa d’Avorio. La vittoria per 4-2 sulla Guinea Bissau e l’1-1 con la Nigeria hanno regalato quattro punti in due partite.

La Costa d’Avorio ha iniziato molto bene superando l’ostacolo Guinea Bissau per 2-0 con le reti di Fofana e Krasso, salvo poi incappare in una sconfitta di misura contro la Nigeria per via del gol di Troost-Ekong su rigore. Un pareggio potrebbe bastare per passare, ma onde evitare guai peggiori la Nazionale ospitante punterà alla vittoria’.

GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Guinea Equatoriale Costa D’Avorio vedono la squadra a tre punti schierarsi col 4-2-3.-1. In porta Owono, difesa a quattro con Akapo, Orozco, Coco e Ndong. In mediana spazio a Ganet e Bikoro mentre sulla trequarti Buyla, Machin e Salvador. Unica punta Nsue.

La Costa d’Avorio replica con il 4-3-3. In porta Fofana, retroguardia formata da Aurier, Diomande, Ndicka e Konan. Mezzali Kessie e Seko Fofana mentre Sangare giocherà al centro del reparto. Il tridente sarà formato da Boga, Krasso e Kouame.

GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Guinea Equatoriale Costa D’Avorio danno per favorito il 2 a 1.36. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 4.5 e l’1 a undici volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol segnati nel match, sta a 2.15 con l’Under a 1.67. Chiudiamo il capitolo scommesso con Gol e No Gol rispettivamente a 2.75 e 1.40.

