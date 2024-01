DIRETTA/ Guinea Equatoriale Guinea Bissau video streaming tv: due precedenti in amichevole (18 gennaio 2024)

DIRETTA GUINEA EQUATORIALE GUINEA BISSAU: I TESTA A TESTA

Ci sono solo due precedenti di Guinea Equatoriale Guinea Bissau, questo curioso derby delle Guinee: tra l’altro, stiamo parlando di due amichevoli e dunque per la prima volta di sempre queste due nazionali si incroceranno in un contesto che riguardi la fase finale di Coppa d’Africa o anche solo le qualificazioni. Per quanto riguarda il bilancio, entrambe le partite sono state vinte dalla Guinea Bissau: per la prima dobbiamo tornare indietro di 12 anni e mezzo perché eravamo nell’agosto 2011, e il match era terminato per 4-1 in favore del Licaone.

L’altra amichevole è decisamente più recente, giocata nel marzo 2022: sono passati meno di due anni e allora è un episodio che possiamo considerare significativo in vista della partita di questa sera. Altro successo netto per la Guinea Bissau, che aveva vinto 3-0: i gol erano arrivati tutti nel secondo tempo con José Embalo che aveva segnato una doppietta in 11 minuti, il tris invece era stato firmato da Panutche Camara. Non uno straordinario biglietto da visita per la Guinea Equatoriale, ma la partita di oggi per la Coppa d’Africa 2024 potrebbe essere diversa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GUINEA EQUATORIALE GUINEA BISSAU STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Guinea Equatoriale Guinea Bissau sarà disponibile in esclusiva come tutta la Coppa D’Africa sul canale del digitale terrestre Sportitalia, basterà sintonizzarsi sul 60 o sul 5060 se la vedrete su Sky. Altrimenti sul sito di Sportitalia sarà disponibile in streaming.

GUINEA EQUATORIALE GUINEA BISSAU: PER DARE UNA SVOLTA ALLA LORO COPPA D’AFRICA!

La diretta di Guinea Equatoriale Guinea Bissau, valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa, promette spettacolo e una dose di tensione sul terreno di gioco. Il match, in programma oggi 18 gennaio 2024 alle ore 15.00, vedrà contrapposte due squadre con obiettivi differenti in questo torneo continentale. La Guinea Equatoriale arriva a questa partita dopo un pareggio di prestigio ottenuto contro la Nigeria. Questo risultato ha sicuramente aumentato la fiducia della squadra, che cercherà di capitalizzare su questa positività per ottenere un successo contro la Guinea Bissau. La squadra di casa è consapevole dell’importanza di conquistare i tre punti in gioco per avanzare nella competizione.

Dall’altra parte, la Guinea Bissau ha subito una sconfitta contro la Costa d’Avorio nella sua prima partita del girone. Questo rende il match contro la Guinea Equatoriale cruciale per le aspirazioni della squadra di riscattarsi e rimanere in lizza per la qualificazione alla fase successiva. La Guinea Bissau cercherà di correggere gli errori commessi nella prima partita e di mettere in mostra il suo potenziale contro il vicino avversario. Entrambe le squadre hanno la possibilità di ottenere un risultato positivo e dare una svolta al proprio cammino nella Coppa d’Africa. La partita sarà un banco di prova importante per valutare la reale competitività delle due squadre e capire chi avrà più possibilità di avanzare nel torneo.

GUINEA EQUATORIALE GUINEA BISSAU: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Guinea Equatoriale Guinea Bissau, entrambe alla ricerca di un risultato positivo per la loro campagna nella Coppa d’Africa, si preparano a scendere in campo con formazioni tattiche che esprimono la loro filosofia di gioco. La Guinea Equatoriale, giocando con il 4-2-3-1, sembra voler sfruttare la creatività e la versatilità dei suoi giocatori d’attacco. Salvador e Machin agiranno sulla trequarti, cercando di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Nel cuore del centrocampo, Ganet sarà chiamato a distribuire il gioco e fornire un supporto essenziale sia in fase di recupero che in quella offensiva. La solidità difensiva sarà affidata a giocatori chiave come Coco.

Dall’altra parte, la Guinea Bissau opta per il 4-3-3, dimostrando un’impostazione più offensiva. Con Mane e Rodrigues a supporto della punta centrale, la squadra cerca di sfruttare la velocità e l’agilità dei suoi attaccanti per mettere pressione alla difesa avversaria. Gli sforzi offensivi saranno complementati dalla presenza di Encada, terzino destro, il cui contributo nei lanci potrebbe rivelarsi determinante. Entrambe le squadre hanno la possibilità di influenzare il proprio destino nel torneo con una prestazione convincente. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti. Il confronto tra le scelte tattiche, i talenti individuali e la determinazione sul campo promette uno spettacolo avvincente per gli appassionati di calcio africano. La Coppa d’Africa continua a regalare emozioni e sorprese, e questo match non sarà certamente un’eccezione.

GUINEA EQUATORIALE GUINEA BISSAU, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere all’interno della diretta di Guinea Equatoriale Guinea Bissau, sappiate che le quote su Eurobet sono maggiorate: 2,6 per il segno 1. Il segno X invece è dato a 4,5. La vittoria della Guinea Bissau invece è dato a 3,5











