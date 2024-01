DIRETTA/ Guinea Equatoriale Guinea video streaming tv: primo incrocio assoluto (28 gennaio 2024)

DIRETTA GUINEA EQUATORIALE GUINEA: I TESTA A TESTA

Parlare dei precedenti nella diretta di Guinea Equatoriale Guinea è esercizio semplice: le due nazionali non si sono mai affrontate, e di conseguenza questo sarà un inedito assoluto anche abbastanza importante, perché chi vincerà oggi volerà ai quarti della Coppa d’Africa 2024. Sarà anche il primo incrocio tra i due allenatori, che sono rispettivamente Juan Micha e Kaba Diawara: i due sono coetanei e sono in carica entrambi da ottobre, ma Micha si è seduto sulla panchina della Guinea Equatoriale nel 2020 mentre Diawara ha raggiunto la Guinea un anno più tardi.

Cosa dire allora del testa a testa di Guinea Equatoriale Guinea? Certamente la star della partita è Serhou Guirassy, che è nato in Francia ma ha scelto di giocare per gli Elefanti nazionali: il classe ’96 quest’anno gioca nello Stoccarda ed è definitivamente esploso, segnando 18 gol e contestando il titolo di capocannoniere della Bundesliga a un certo Harry Kane. Oggi secondo i dati Transfermarkt Guirassy vale 40 milioni di euro; un’enormità in più rispetto ai 3 milioni che sono il valore di Saul Coco, difensore centrale della Guinea Equatoriale che gioca nel Las Palmas (è anche nato in Spagna) ed è il calciatore più prezioso nella rosa dello Nzalang Nacional. (agg. di Claudio Franceschini)

GUINEA EQUATORIALE GUINEA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Guinea Equatoriale Guinea sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

GUINEA EQUATORIALE GUINEA: ESITO INCERTO!

Guinea Guinea Equatoriale, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. La Coppa d’Africa di quest’anno ha riservato alcune sorprese, tra cui la più significativa proveniente dal Gruppo A, dove la Guinea Equatoriale ha superato le aspettative pre-torneo per conquistare la vittoria del gruppo. I vincitori hanno dimostrato di meritare il successo, contenendo le potenze africane della Costa d’Avorio e della Nigeria, segnando ben nove gol in tre partite, il maggior numero tra tutte le squadre della fase a gironi.

D’altra parte, la Guinea ha subito una sconfitta per 2-0 contro i campioni in carica del Senegal nell’ultima partita, ma una vittoria per 1-0 contro il Gambia e un pareggio per 1-1 con il Camerun le hanno garantito un posto negli ottavi di finale come una delle quattro migliori terze classificate. Gli Elefanti Nazionali hanno segnato solo quattro gol nelle ultime otto partite di Coppa d’Africa e non sono mai riusciti a segnare più di un gol in nessuna di queste partite. Il vincitore di questo ottavo di finale affronterà poi l’Egitto, sette volte campione, o la Repubblica Democratica del Congo nei quarti di finale il 2 febbraio, sempre a Abidjan.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA EQUATORIALE GUINEA

Le probabili formazioni della diretta Guinea Equatoriale Guinea, match che andrà in scena allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan. Per la Guinea Equatoriale, Juan Micha schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Owono; Akapo, Orozco, Coco, Ndong; Ganet, Bikoro; Buyla, Machin, Salvador; Nsue. Risponderà la Guinea allenata da Baciro Candé con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Keita; Conte, Sylla, Saw, Diakhaby; Diawara, Guilagouvi, Keita; Guirassy, Kourouma, Bayo.

GUINEA EQUATORIALE GUINEA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Guinea Equatoriale Guinea, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria della Guinea Equatoriale con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Guinea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

