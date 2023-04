DIRETTA/ Hajduk Spalato Milan video streaming tv: focus sui croati (Youth League)

DIRETTA HAJDUK SPALATO MILAN, GLI AVVERSARI

In vista della diretta di Milan Primavera Hajduk Spalato dobbiamo certamente analizzare quale sia stato il rendimento dei giovani croati nella Youth League, anche perché si tratta di una squadra che ha iniziato il suo percorso nella Domestic Champions Cup, riservata appunto ai campioni nazionali. Questa è una fase che prevede partite ad eliminazione diretta: l’Hajduk Spalato ha impressionato vincendo sempre, sia pure contro avversari modesti, regolando il Qabala con un 3-0 interno e un 2-1 casalingo e poi eliminando l’Apolonia (3-0 in trasferta, 3-1 a domicilio).

Arrivato al playoff di Youth League, il club balcanico ha confermato la sua competitività: l’incrocio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk si è risolto con un 1-0, poi sono arrivati i due capolavori da parte dell’Hajduk Spalato. Agli ottavi i croati hanno fatto fuori addirittura il Manchester City battendolo 2-1, nei quarti il primo pareggio nella competizione con un 1-1 esterno contro il Borussia Dortmund, e la qualificazione alla Final Four di Nyon dopo la lunga serie di rigori (l’unico errore, ovviamente determinante, è stato quello di Filippo Mané con parata di Borna Buljan). Ora vedremo cosa succederà contro il Milan Primavera… (agg. di Claudio Franceschini)

HAJDUK SPALATO MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Hajduk Spalato Milan sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Per assistere all’evento sarà necessario essere dotati di abbonamento al pacchetto Calcio.

La diretta di Hajduk Spalato Milan si potrà visionare anche in streaming video sull’app di Sky Go su telefono, tablet e computer. Naturalmente per l’utilizzo di questa applicazione bisognerà avere l’abbonamento a Sky come spiegato in precedenza per la diretta tv.

OCCHIO ALLA SORPRESA CROATA

La diretta Hajduk Spalato Milan, in programma venerdì 21 aprile alle ore 18:00, vale un posto nell’ambitissima finale di Youth League, massima competizione europea giovanile nonché la Champions League delle squadre Primavera. I croati sono arrivati in semifinale passando per il percorso Campioni nazionali: le 32 squadre campioni nel relativo campionati hanno dovuto affrontare due turni a eliminazione diretta con la formula della doppia sfida andata e ritorno.

Così è stato per l’Hadjuk Spalato capace di estromettere dalla competizione prima gli azeri del Gabala con un complessivo 5-1 e successivamente l’Apolonia Fier, squadra albanese, per 6-1 nel doppio incontro. La difficoltà si è alzata nella fase finali, ma i croati non si sono fatti intimorire e sono giunti al penultimo anno battendo lo Shakhtar con un gol di Vuskovic all’82’ ai sedicesimi, archiviando la pratica Manchester City agli ottavi per 2-1 e infine stupendo ancora ed eliminando il Borussia Dortmund ai rigori (1-1 nei regolamentari, 8-9 dal dischetto). Una vera e propria Cenerentola della competizione.

Il Milan invece ha preso parte alla fase ai gironi classifica, qualificandosi come prima del girone con 14 punti davanti a Salisburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea. I rossoneri sono tra le cinque squadre insieme a Barcellona, Sporting Lisbona, Real Madrid e Manchester City ad aver chiuso il proprio raggruppamento senza sconfitte: due pareggi con Chelsea e Salisburgo, per il resto solo vittorie. Nella fase ad eliminazione diretta il Milan ha eliminato agli ottavi il Rukh Lviv per 1-0, squadra ucraina giustiziera dell’Inter nel turno precedente, e l’Atletico Madrid di Fernando Torres ai quarti di finale con il risultato di 2-0.

HAJDUK SPALATO MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Hajduk Spalato Milan vede i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Buljan con davanti a sé il reparto difensivo a quattro formato da Dolonga, Arkovic, Juric-Petrasilo e Hrgovic. In mediana spazio alla coppia Kavelj-Capan mentre la folta batteria di trequartisti composta da Vrcic, Reic e Brajkovic supporterà l’unica punta Antunovic.

Risposta rossonera col 4-3-3 targato Ignazio Abate. In porta Nava, pacchetto arretrato con Bakoune e Bozzolan terzini mentre Simic e Coubis saranno la cerniera centrale. Nella zona nevralgica del campo vedremo i tre moschettieri Stalmach, Eletu e Zeroli con il tridente offensivo formato da Cuenca e Traore ai lati e El Hilali centravanti.













