DIRETTA HAMORI KHELIF: UN MATCH DISCUSSO

È tutto pronto per la diretta di Hamori Khelif, la sfida più chiacchierata e più polemica delle Olimpiadi di Parigi 2024 nella boxe categoria pesi welter femminile. Il ring sarà pronto oggi 3 agosto alle ore 17,20. Inutile nascondersi, molte lottatrici hanno declinato l’invito a combattere contro l’algerina Imane Khelif visto che è un atleta intersessuale, che il CIO ha autorizzato a combattere tra le donne, con tutte le inevitabili discussioni che ciò ha generato.

Diretta Torino Metz/ Streaming video tv: ultima sfida francese per Vanoli (amichevole, sabato 3 agosto)

Scientificamente è più che dimostrato che tra uomini e donne esiste un gap importante a livello di muscolatura, e quindi molte atlete si sono rifiutate perché partirebbero con uno svantaggio che non ci dovrebbe essere e il match contro la nostra Angela Carini è durato pochi secondi. Questo però non spaventa l’ungherese Luca Anna Hamori, che in una recente intervista ha affermato che non le interessa il sesso della sua sfidante, se viene considerata come un uomo allora sarà più bella la vittoria in caso accadesse. Uno spirito combattivo il suo, e vedremo l’esito dell’incontro tra poche ore. Sarà poi interessante vedere come si svilupperà la stampa dopo il match.

Calciomercato Fiorentina/ De Gea apre ai viola. Kepa rimane l'alternativa per la porta (3 agosto 2024)

DIRETTA HAMORI KHELIF STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta tv Hamori Khelif vi basterà collegarsi sui canali di Eurosport al momento dell’incontro, sappiate che per i più Smart sarà possibile seguire lo scontro Hamori Khelif in diretta streaming video su tutte le piattaforme video tra cui il telefono e il pc, grazie all’app Discovery Plus che darà la stessa possibilità ai propri utenti. Staremo poi a vedere se ci saranno finestre anche in chiaro, tra Rai Due e Rai Sport, con streaming in questo caso su Rai Play.