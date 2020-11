Diretta/ Hapoel Beer Sheva Leverkusen (Europa League) streaming tv: equilibrio totale

DIRETTA HAPOEL BEER SHEVA LEVERKUSEN: RISULTATO INCERTO

Hapoel Beer Sheva Leverkusen, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 18.55 presso l’HaMoshava Stadium di Petach Tikva, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Finora il girone C ha espresso equilibrio totale, con tutte le squadre a quota 3 punti dopo una vittoria e una sconfitta. Dopo aver iniziato il cammino europeo con una vittoria, infatti, Hapoel e Leverkusen hanno perso i rispettivi impegni contro Nizza e Slavia Praga, rimettendo in gioco tutte le contendenti del raggruppamento. Per i tedeschi la sconfitta di Praga è stata condizionata dalla repentina espulsione di Bellarabi che ha complicato non poco le cose. L’ultima vittoria per 2-4 contro il Friburgo ha permesso al Bayer di salire al quarto posto in classifica in Bundesliga, terza vittoria di fila in campionato per le “Aspirine”. L’Hapoel è reduce da un pari 2-2 contro il Sakhnin nella massima serie d’Israele, a -4 dalla capolista Maccabi Petach Tikva dopo quattro partite di campionato disputate.

DIRETTA HAPOEL BEER SHEVA LEVERKUSEN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Hapoel Beer Sheva Leverkusen sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI HAPOEL BEER SHEVA LEVERKUSEN

Le probabili formazioni di Hapoel Beer Sheva Leverkusen, sfida che andrà in scena presso l’HaMoshava Stadium di Petach Tikva. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Yossi Abuksis con un 5-4-1: Levita; Dadya, Vitor, Kabha, Taha, Goldberg; Sallalich, Bareiro, Josue, Yosefi; Acolatse. Gli ospiti guidati in panchina da Peter Bosz schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Baumgartlinger, Palacios, Amiri; Bailey, Alario, Diaby.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Hapoel Beer Sheva Leverkusen grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



