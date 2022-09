Diretta/ Hapoel Beer Sheva Villarreal streaming video tv: ospiti favoriti (Conference)

DIRETTA HAPOEL BEER SHEVA VILLARREAL: RISULTATO SCONTATO…

Hapoel Beer Sheva Villarreal, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il Toto Turner Stadium di Beer Sheva, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Conference League. Spagnoli favoriti in un girone che va comunque preso con le molle, visto l’esordio del “Submarino Amarillo” contro i polacchi del Lech Poznan, battuti con un rocambolesco 4-3 all’esordio tra le mura amiche dell’Estadio de la Ceramica.

Nella Liga spagnola il Villarreal è invece reduce da una sconfitta sul campo del Betis Siviglia. Gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva hanno iniziato il loro cammino europeo con un buon pareggio in Austria, 0-0 sul campo dell’Austria Vienna e il quadro del girone non sembra certo precludere un possibile piazzamento nelle prime due posizioni. In campionato, dopo la vittoria esterna sul campo dell’Hapoel Tel Aviv, il Beer Sheva è risalito in classifica dopo due sconfitte consecutive subite contro Ashdod e Maccabi Haifa.

HAPOEL BEER SHEVA VILLARREAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Hapoel Beer Sheva Villarreal sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. Hapoel Beer Sheva Villarreal, come per tutte le altre sfide di C0nference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI HAPOEL BEER SHEVA VILLARREAL

Le probabili formazioni della diretta Hapoel Beer Sheva Villarreal, match che andrà in scena al Toto Turner Stadium di Beer Sheva. Per l’Hapoel Beer Sheva, Elyaniv Barda schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Glazer, Abaid, Vitor, Tibi, Dadya, Elias, Micha, Hatuel, Bareiro, Hemed, Suleymanov. Risponderà il Villarreal allenato da Unai Emery con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Jorgensen, De La Fuente, Mandi, Cuenca, Mojica, Chukwueze, Coquelin, Morlanes, Trigueros, Baena, Morales.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Hapoel Beer Sheva Villarreal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’Hapoel Beers Sheva con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Villarreal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











