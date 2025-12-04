Diretta Hapoel Gerusalemme Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Eurocup di basket, oggi giovedì 4 dicembre 2025

DIRETTA HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Mentre la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia sta per cominciare, possiamo ricordare che la storia della partita è brevissima ma interessante per l’attualità, infatti queste due formazioni erano affrontate nel girone di Eurocup anche nella passata stagione. I due precedenti sono quindi freschissimi, il bilancio è di una vittoria per parte, anche se con storie molto diverse. In trasferta infatti Venezia aveva incassato una batosta molto pesante, perdendo addirittura per 94-66 la partita disputata il 6 novembre 2024, una sconfitta che possiamo onestamente definire senza attenuanti per la Reyer.

Il riscatto era arrivato nella sfida di ritorno al Taliercio, anche se in modo molto più sofferto: il 22 gennaio scorso infatti fu Venezia a vincere tra le mura amiche, ma per un solo punto, con il risultato finale di 76-75. Questo ci possono dire i precedenti, sono però passati più di dieci mesi e allora adesso pensiamo solo al parquet di Novi Beograd, dove adesso inizia davvero la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dopo la sosta si torna alle consuete abitudini in Eurocup, la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia in tv sarà per gli abbonati su Sky Sport, con i consueti servizi associati per la diretta streaming video.

HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA: CONTRO LA CAPOLISTA

In un girone che definire equilibrato sarebbe riduttivo, fare il colpo nella diretta Hapoel Gerusalemme Venezia avrebbe un valore enorme per i lagunari: per scoprire se ci riusciranno, l’appuntamento sarà alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Hala sportova Ranko Žeravica di Novi Beograd, perché gli israeliani devono giocare in Serbia le partite casalinghe.

Siamo giunti alla nona giornata del girone A della Eurocup di basket, che riparte dopo la sosta per le Nazionali: a parte il fanalino di coda Amburgo, le altre nove squadre sono divise al massimo da tre vittorie, quindi ogni scenario è ancora possibile ma di certo contro l’Hapoel Midtown Gerusalemme sarà una sfida ostica, perché gli israeliani finora vantano sei vittorie e due sconfitte.

Bilancio già molto buono, lo diventa ancora di più se ovviamente si considera che di fatto l’Hapoel non gioca mai davvero in casa. Oggi siamo all’ultimo turno del girone d’andata, sarebbe splendido toccare il giro di boa oltre il 50% di vittorie per la Umana Reyer Venezia, che fino a questo momento è in perfetto equilibrio con quattro vittorie e altrettante sconfitte in Eurocup.

La partita sarà davvero tosta, ma un successo potrebbe modificare le fragili gerarchie in favore della Reyer, che altrimenti chiuderebbe la prima metà del cammino della stagione regolare in una posizione molto più a rischio. Insomma, auspichiamo una prestazione coraggiosa da parte dei lagunari per far saltare il banco nella diretta Hapoel Gerusalemme Venezia…

DIRETTA HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA: PER UN GUIZZO IN TRASFERTA

Finora la Reyer ha costruito gran parte delle proprie fortune in questa stagione di Eurocup in casa, per cui nella diretta Hapoel Gerusalemme Venezia si cerca un guizzo, magari approfittando del fatto che si giocherà in pratica in campo neutro. Non che per gli israeliani sia un problema: l’Hapoel Gerusalemme finora vanta un bilancio di tre vittorie e una sconfitta sia giocando nella sua “casa” serba sia in trasferta, arrivando così al complessivo 6-2 che lo pone in una posizione di forza e con l’obiettivo dell’accesso fra le prime due della classifica del girone – traguardo comunque ancora fattibile pure per Venezia.

I lagunari però sono a loro volta 3-1 in casa, ma lontano dal Taliercio invece hanno vinto una sola partita su quattro, motivo per cui per Venezia abbiamo il 50% di successi di cui vi parlavamo poco fa. In casa la Reyer ha perso solo all’esordio, poi ha infilato tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali due settimane fa contro il Manresa, in trasferta invece finora l’unico colpaccio finora è stato sul campo dello Slask Wroclaw. Ecco perché un guizzo in Serbia consentirebbe di approcciare molto meglio la seconda metà del girone: l’obiettivo è chiaro, la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia ci dirà se verrà raggiunto…