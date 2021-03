Diretta Hapoel Holon Brindisi/ Streaming video tv: in Israele (Champions League)

DIRETTA HAPOEL HOLON BRINDISI: OBIETTIVO FINAL EIGHT

Hapoel Holon Brindisi, in diretta dalla Holon Toto Arena di Holon (Israele) alle ore 20.00 italiane di questa sera, mercoledì 31 marzo, si gioca per il gruppo I dei playoff di basket Champions League 2020-2021. Dobbiamo dire che arriviamo alla diretta di Hapoel Holon Brindisi con una situazione di classifica davvero intrigante per la Happy Casa, che infatti finora ha vinto tre delle quattro partite disputate nel girone della seconda fase di questa edizione della Champions League di basket.

L’obiettivo delle Final Eight è dunque a portata di mano per la Happy Casa Brindisi, però questa sera ci sarà un appuntamento di fondamentale importanza sul campo degli israeliani dell’Hapoel Holon, appaiati a Brindisi al comando della classifica del gruppo I, anche loro con tre vittorie e una sconfitta. Lo scontro al vertice Hapoel Holon Brindisi decreterà che di fatto i vincitori si qualificheranno per le Final Eight, mentre per gli sconfitti bisognerà ancora aspettare, anche se le speranze resteranno intatte in ogni caso. Chiudere i conti in anticipo e con una prestigiosa vittoria esterna sarebbe però davvero un bel colpo…

DIRETTA HAPOEL HOLON BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Hapoel Holon Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita non verrà trasmessa, ma in diretta streaming video si potrà seguire la partita di Champions League tramite abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA HAPOEL HOLON BRINDISI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Hapoel Holon Brindisi, abbiamo già capito che si tratterà per la squadra pugliese di un difficile ma affascinante scontro al vertice del proprio gruppo di Champions League. Va ricordato che gli israeliani furono capaci di vincere per 85-87 all’andata al PalaPentassuglia di Brindisi, dunque superarli a casa loro non sarà affatto semplice, tuttavia la Happy Casa per il resto ha raccolto solo vittorie, battendo una volta il Karsiyaka e per ben due volte il Tofas Bursa, ormai definitivamente eliminato dopo essere crollato nel secondo match mercoledì scorso per 72-91 proprio sotto i colpi di una eccellente Brindisi. Tris di vittorie dunque contro le due squadre turche, ora però bisogna provare a battere anche l’Hapoel Holon per blindare la qualificazione, altrimenti tutto potrebbe decidersi settimana prossima, quando sarà in programma l’ultima giornata di questa seconda fase della Champions League. Meglio evitare di doversi giocare tutto con il Karsiyaka, anche se vincere ad Holon potrebbe essere complicato stasera…

