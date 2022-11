Diretta Hapoel Tel Aviv Trento/ Streaming video tv: trasferta insidiosa! (Eurocup)

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV TRENTO: PER SBLOCCARSI IN EUROCUP

Hapoel Tel Aviv Trento, in diretta dalla Shlomo Group Arena, si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 2 novembre: le due squadre si affrontano nella quarta giornata del gruppo B di basket Eurocup 2022-2023. È una situazione già drammatica per l’Aquila, che ha sempre perso: la Dolomiti Energia è caduta anche nell’ultimo turno contro Paris, dunque nella classifica del girone occupa l’ultimo posto con 0-3 al fianco dello Slask Wroclaw, vale a dire la squadra con cui lo scorso anno si era giocata una qualificazione agli ottavi che non era comunque arrivata.

Se non altro in campionato Trento ha saputo rialzare la testa battendo Scafati alla BLM Group Arena, e dunque mantenendosi in una posizione che oggi sarebbe utile per raggiungere i playoff; in Eurocup però serve una decisa sterzata e allora vedremo se arriverà questa sera nella diretta di Hapoel Tel Aviv Trento, su un parquet difficile e contro una squadra che ha saldo positivo (2-1). Tra poco saremo sul parquet della Shlomo Group Arena, per il momento proviamo a tracciare i temi principali del match…

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Hapoel Tel Aviv Trento sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: ormai sappiamo che le partite delle nostre squadre in Eurocup sono fornite dall’emittente Sky, dunque l’appuntamento è sul decoder e tutti i clienti, come di consueto, in assenza di un televisore potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del torneo, euroleagebasketball.net/eurocup, troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La cosa interessante da osservare nella diretta di Hapoel Tel Aviv Trento è che la squadra israeliana ha avuto praticamente lo stesso calendario della Dolomiti Energia, e dunque qualche paragone si può fare in maniera concreta pur se poi ogni partita fa storia a sé. Ad ogni modo l’Hapoel Tel Aviv ha perso lo scorso mercoledì sul parquet del Turk Telekom, mentre in precedenza aveva battuto i London Lions qui alla Shlomo Group Arena e in seguito aveva fatto il blitz a Parigi; contro queste due squadre Trento ha perso come sappiamo, e dunque dovremmo dire per la proprietà transitiva che questa sera Lele Molin potrebbe andare incontro a una sconfitta.

Ovviamente le cose non funzionano esattamente in questo modo, nel basket come in altri sport, e l'Aquila che domenica è stata sospinta da Diego Flaccadori e Darion Atkins ha nelle sue corde la possibilità di battere la squadra israeliana, cancellare lo zero dalla casella delle vittorie in Eurocup e iniziare idealmente la sua marcia verso gli ottavi di finale, sapendo come già detto in altre circostanze che la strada è lunga e qualche margine di errore ovviamente esiste. Vedremo allora cosa ci riserverà il parquet per la diretta di Hapoel Tel Aviv Trento…











