Diretta Hearts RFS/ Streaming video tv: sfida tra ultime della classe (Conference)

DIRETTA HEARTS RFS: SCOZZESI FAVORITI!

La diretta di Hearts RFS, in programma giovedì 27 ottobre a partire dalle ore 21.00 al Tynecastle Park di Edimburgo, chiuderà la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. Le sue squadre si trovano nello stesso gruppo, quello A, della Fiorentina, che nel tardo pomeriggio affronta il Basaksehir. Al momento, però, alle due sfidati non sta andando benissimo: gli scozzesi si trovano infatti al terzo posto della classifica con 3 punti, mentre i lettoni all’ultimo a quota 2. È necessario invertire la rotta per evitare l’eliminazione dalla competizione europea.

DIRETTA VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA/ Video streaming tv: arbitra Juxhin Xhaja

L’Hearts da parte sua sta vivendo un momento da dimenticare. Tra campionato scozzese e Conference League, infatti, non vince da sei partite. L’ultimo successo risale al 18 settembre scorso. In Europa ha incassato due ko netti per mano della Fiorentina. L’RFS invece arriva da un trionfo nel campionato lettone contro la Super Nova, arrivato dopo cinque turni di astinenza. In Europa con il Basaksehir era arrivata una sconfitta.

DIRETTA/ Fiorentina Basaksehir video streaming tv: l'arbitro è Allan Lindhout

HEARTS RFS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH DI CONFERENCE LEAGUE

Hearts RFS, partita della fase a gironi di Conference League, sarà visibile in diretta tv e in streaming video su DAZN, che ha acquisito i diritti della competizione. Gli abbonati potranno accedere all’applicazione dell’emittente tramite smart tv, smartphone, tablet e computer. In alternativa, i momenti salienti della gara del Tynecastle Park di Edimburgo saranno trasmessi nel contenitore Diretta Gol di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS RFS

Le probabili formazioni di Hearts RFS non risentono di particolari assenze. I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-3. L’undici iniziale di mister Robbie Neilson potrebbe essere questo: Gordon; Halliday, Cochrane, Kingsley, Atkinson; Grant, Haring, Devlin; McKay, Humphrys, Forrest. Gli ospiti si schiereranno a specchio. Anche il tecnico Viktors Morozs impiega infatti il medesimo modulo. Le sue scelte dovrebbero essere queste; Steinbors; Mares, Lipuscek, Jagodinskis, Sorokins; Santana, Jatta, Saric; Ilic, Friesenbichler, Rakels.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ I primi verdetti, diretta gol live score

QUOTE HEARTS RFS

Le quote di Hearts RFS danno per favoriti gli scozzesi, nonostante gli ultimi risultati deludenti, probabilmente complice il fattore campo: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 1.68. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 4.85. Il pareggio, con il segno X, è infine fissato a 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA