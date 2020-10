Diretta Heat Lakers/ Streaming video tv: Finali NBA 2020 gara-3, Los Angeles è 2-0

DIRETTA HEAT LAKERS: SIAMO A GARA-3!

Heat Lakers, gara-3 delle Finali NBA 2020 sempre in diretta dalla bolla di Disney World, va in scena alle ore 1.30 della notte italiana di lunedì 5 ottobre (le 19.30 di domenica in Florida): la situazione vede Los Angeles in vantaggio 2-0, dopo la nettissima vittoria nel primo episodio della serie e il bis concesso nel secondo atto, forse meno dominato dai Lakers, che comunque sono sempre stati davanti. Si fa durissima la situazione per i Miami Heat, stavolta formalmente in casa, concetto però puramente formale quest’anno, con tutte le partite che si disputano in campo neutro e senza spettatori. Non può dunque arrivare da fattori esterni la svolta per Miami, mentre mancano solamente due successi ai Los Angeles Lakers per laurearsi campioni a 10 anni di distanza dall’ultimo anello conquistato dai gialloviola, che sembrano avere in pugno la situazione. Questa gara-3 potrebbe essere decisiva, anche se ovviamente non potrà chiudere i conti: un 3-0 Lakers sarebbe tuttavia un marchio probabilmente definitivo, mentre naturalmente un successo degli Heat potrebbe riaprire ogni possibilità per la squadra della Florida. La forza della disperazione di Miami contro la superiorità messa in mostra da Los Angeles nelle prime due partite: questo potrebbe essere il filo conduttore della diretta di Heat Lakers per gara-3.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE HEAT LAKERS

La diretta tv di Heat Lakers è garantita dalla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato ai clienti Sky al numero 201 o 206 del decoder, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina; gli abbonati potranno avvalersi anche del consueto servizio di diretta streaming video, seguendo la partita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutti invece è disponibile il livescore sul sito ufficiale della NBA.

DIRETTA HEAT LAKERS: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Heat Lakers, terzo episodio delle Finali NBA 2020, dibbiamo notare che finora la squadra della Florida nulla ha potuto contro LeBron James e anche Anthony Davis, che ha messo a segno 32 punti e anche 14 rimbalzi, mentre LeBron James ha sfiorato l’ennesima tripla doppia con 33 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist. Aggiungeteci il resto della squadra comunque all’altezza della situazione, come ad esempio un otitmo Rajon Rondo in gara-2. Dall’altra parte Jimmy Butler non è bastato: 23 punti e 5 assist in gara-1, cresciuti poi fino a 25 punti e 13 assist in gara-2 per il leader degli Heat, che in effetti nella seconda partita sono riusciti almeno a rimanere nella scia dei Lakers, ma per vincere Miami avrebbe bisogno di qualcosa in più e invece deve fare i conti con qualche giocatore di meno, a causa degli infortuni di Bam Adebayo e Goran Dragic, entrambi assenti nel secondo match. La sensazione è che i Lakers non dovrebbero nemmeno soffrire troppo per prendersi l’anello a 10 anni di distanza dall’ultima volta e nell’anno della tragica e prematura scomparsa di Kobe Bryant, a Miami l’onere di inventarsi qualcosa per tenere aperte le Finali NBA 2020.

