Diretta Heat Lakers/ Streaming video tv: Finali NBA 2020 gara-4, Miami vuole il 2-2!

Heat Lakers è gara-4 delle Finali NBA 2020: in diretta dalla bolla di Disney World a Orlando, la partita comincia alle ore 3:00 della mattina italiana di mercoledì 7 ottobre. Abbiamo forse una serie: lo si deve soprattutto a Jimmy Butler che, autore di una tripla doppia con 40 punti (ci erano riusciti soltanto Jerry West e LeBron James) ha permesso a Miami di avere la meglio nel terzo episodio della finale, sopperendo alle assenze di Goran Dragic e Bam Adebayo con quest’ultimo che, pur inserito a referto, non ha comunque giocato. Siamo 2-1 in favore di Los Angeles: i Lakers sono nella stessa situazione delle finali della Western Conference contro Denver ma se pensavano di poter chiudere i conti il prima possibile devono rivedere le loro ambizioni, non siamo ancora al tradizionale pivotal game ma sicuramente questa gara-4 sarà importantissima anche dal punto di vista emotivo. Aspettando allora la diretta di Heat Lakers vediamo quali potrebbero essere alcuni temi caldi e principali di questa gara.

DIRETTA HEAT LAKERS: RISULTATI E CONTESTO

Heat Lakers comincia con questa premessa: abbiamo le nostre Finali NBA 2020. Più o meno tutti erano convinti che Los Angeles sarebbe volata sul 3-0 chiudendo di fatto i conti, anche perché gli infortuni di Dragic e Adebayo erano una cosa seria per una Miami che era risultata travolta dalla super potenza di LeBron e Anthony Davis. Invece la reazione della franchigia della Florida è stata devastante: vincere una partita contro ogni pronostico, con due giocatori del quintetto fuori gara e contro un big team come quello gialloviola ha una bella valenza emotiva, i Lakers come detto devono rivedere qualche certezza e dimostrare di potersi comunque prendere il titolo in maniera agevole, magari vincendo i prossimi due episodi della serie come già accaduto contro i Nuggets. Intanto però si è dovuto ricredere chi dava Miami per spacciata dopo le prime due sconfitte, e attenzione perché il Jimmy Butler visto in gara-3 ha sicuramente tutto per ripetersi; anche lui aveva da togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lo ha fatto e ora può finalmente rivaleggiare alla pari con i suoi avversari. Non diamo per morti questi Heat che hanno già eliminato Milwaukee e Boston, i Lakers forse restano ancora favoriti ma se si dovesse andare sul 2-2 Frank Vogel potrebbe anche trovarsi nella scomoda situazione di dover gestire uno spogliatoio poco semplice da arginare…

