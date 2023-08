DIRETTA/ Heidenheim Verona (Risultato 1-2) streaming video tv: Djuric e Ngonge decisivi

DIRETTA HEIDENHEIM VERONA (RISULTATO 1-2): FINE PRIMO TEMPO

Alla Voith-Arena di Heidenheim la formazione di casa ospita il Verona di mister Baroni in questo utile test amichevole, in preparazione per la nuova stagione calcistica 2023/24. I gialloblù azzannano immediatamente il match, trovando il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: cross preciso di Ngonge e incornata imperiosa del solito Milan Djuric. 1-0.

DIRETTA/ Friburgo Empoli (Risultato 1-0), streaming video tv: fine primo tempo

Il club di Bundesliga non si lascia intimorire dalla partenza dei veneti, ed all’11esimo minuto riesce ad impattare il risultato: cross da sinistra preciso ed inserimento puntuale del capitano Minka, che di testa non lascia scampo all’estremo difensore del club italiano. Al 19esimo Beck spaventa ancora gli ospiti facendo tremare la traversa, ed al 25esimo è l’Hellas a tornare in vantaggio: Doig propizia dall’out di sinistra e Ngonge è straordinario nel coordinarsi al volo battendo Muller. Nel finale ancora Djuric colpisce un legno.

Diretta Catanzaro Foggia/ Risultato live, streaming video tv: parte la Coppa Italia! (5 agosto 2023)

DIRETTA HEIDENHEIM VERONA: SFIDA INTRIGANTE!

Heidenheim Verona, in diretta dalla Voith-Arena di Heidenheim, si giocherà alle ore 15.30 di sabato 5 agosto 2023. La squadra gialloblù si troverà alla ‘Voith-Arena’ di Heidenheim per disputare una seconda amichevole internazionale, dopo quella già disputata con il Bastia. Questa volta l’avversario sarà l’Heidenheim, una squadra che ha conquistato il titolo della seconda serie tedesca e che nella prossima stagione avrà l’opportunità di sfidare i club della Bundesliga.

Questa partita rappresenta un’altra importante occasione per la formazione scaligera di mettersi alla prova contro una squadra di alto livello in Germania, proprio come hanno fatto nell’amichevole contro l’Hoffenheim durante l’estate scorsa. Questi incontri contro squadre estere sono preziosi per la preparazione della squadra in vista dell’inizio del campionato di Serie A, poiché permettono di testare le strategie, migliorare la forma fisica dei giocatori e affinare il gioco per un club che, dopo la salvezza ottenuta allo spareggio contro lo Spezia, ripartirà dalla nuova guida tecnica di Marco Baroni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Trubin "congelato" dallo Shakhtar. Tomiyasu prende quota (4 agosto 2023)

HEIDENHEIM VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Heidenheim Verona non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club scaligero, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Marco Baroni.

PROBABILI FORMAZIONI HEIDENHEIM VERONA

Le probabili formazioni della diretta Heidenheim Verona, match che andrà in scena alla Voith-Arena di Heidenheim. Per l’Heidenheim, Franck Schmidt schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Muller; Traoré, Cellar, Gimber, Theuerkauf; Schöppner, Janeš, Sessa, Kulhlwetter; Pick, Pieringer. Risponderà il Verona allenato da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Terracciano, Magnani, Hien, Cabal; Hongla, Dawidowicz; Mboula, Ngonge, Doig; Djuric.

HEIDENHEIM VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Heidenheim Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria dell’Heideneheim con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA