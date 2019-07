Diretta Heidric Gerson-Rossi Carambula/ Streaming video tv: sfida complicata

Heidric Gerson-Rossi Carambula, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di Beach volley maschile in programma oggi giovedi 4 luglio: fischio d’inizio previsto per le ore 12.00. Nuovo appuntamento con la coppia sorpresa di questi Mondiali di Beach volley 2019 di Amburgo: arrivati praticamente a competizione già iniziata con wild card, gli azzurri (entrati nei cuori degli italiani dopo il magnifico derby con Nicolai Lupo alle Olimpiadi di Rio) non si sono fatti scappare l’occasione e con astuzia e talento sono quindi approdati oggi al tabellone dei sedicesimi di finale della competizione iridata. Ora gli attende un’impresa importante, quella di ottener ambito pass per gli ottavi di finale: davanti per vi sarà la coppia svizzera Heindric Gerson, numero 23 nel ranking mondiale Fivb. La partita quindi si annuncia complicata ma brillante: che accadrà oggi in campo ad Amburgo?

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Heidric Gerson-Rossi Carambula non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA HEIDRIC GERSON-ROSSI CARAMBULA: I PROTAGONISTI

Come abbiamo detto prima nella diretta Heidric Gerson-Rossi Carambula la posta in palio è molto alta: ci attende quindi un match da vivere col cuore in gola. Dopo tutto i protagonisti chiamati in causa hanno fatto veder grandi cose finora nella manifestazione e non solo: gli stessi profili sono di primo piano e noti anche agli appassionati di Beach volley meno esperti. Da una parte come detto abbiamo la coppia numero 23 al mondo, ma pure gli azzurri non scherzano: ecco infatti che assieme a un profilo esperto come è Carambula (finalista agli europei del 2015) è stato affiancato il giovanissimo talento classe 1993 Enrico Rossi, che davvero è esploso nel corso dei questa edizione della manifestazione iridata. Non scordiamo infine che proprio la coppa azzurra si è già fatta un nome sul piano internazionale e il ranking Fivb ce la colloca al 65^ gradino: di certo vi è da attendersi un grande balzo in avanti terminati i Mondiali. Dati alla mano di certo ci attende un bellissimo match: non ci resta che dargli spazio.



