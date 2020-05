Diretta Herta Union Berlino/ Streaming video tv: Derby di Berlino apre il 27^ turno

Pubblicità

Herta Union Berlino, in diretta dal Olympistadion di Berlino, è la partita in programma oggi venerdì 22 maggio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. E’ con il Derby di Berlino dunque che si apre la 27^ giornata della Bundesliga, la seconda della ripartenza dopo ben due mesi di stop al calcio tedesco per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Dopo quindi le emozioni dello scorso fine settimana, siamo ancora ben affamati di grande calcio e certo non vediamo l’ora di assistere a questa stracittadina che si annuncia rovente, specie se consideriamo anche la classifica della Bundesliga. Di fatto la diretta tra Herta e Union Berlino vedere questa sera confrontarsi due formazioni che ancora sperano, in questo speciale finale di stagione, di poter raggiungere la zona UEFA della graduatoria e in tal senso i tre punti messi in palio saranno decisivi. La voglia di tornare a vincere, di tornare a giocare e di scalare la graduatoria dunque oggi animeranno le due formazioni di Berlino, che purtroppo non saranno in campo con il sostegno delle proprie caldissime tifoserie: la sfida infatti come tutte quelle della 27^ giornata di campionato, si svolgerà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Herta e Union Berlino sarà visibile in diretta tv su Sky: l’appuntamento sarà oggi alle ore 20.30 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati al servizio tramite la nota app Sky Go.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAIZONI DI HERTA UNION BERLINO

Per la diretta tra Herta e Union Berlino, attesissimo derby della capitale tedesca con cui apriremo alla grande questa 27^ giornata della Bundesliga, chiaramente i due allenatori non possono che puntare sulle loro formazioni titolari e sui giocatori più in forma: come abbiamo detto prima questo scontro diretto si annuncia decisivo per le sorti dei due club a fine stagione. Ecco che allora nell’Herta, guidata da Labadia oggi dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 dove prima punta non mancherà il capitano Ibisevic: pronti poi Lukebako, Cunha e Mittelstad alle spalle del bomber. Per la 27^ giornata il tecnico dovrebbe poi ancora dare le maglie da titolari a Darida e Grujic in mediana, con una solida difesa a 4 già vista contro l’Hoffenheim alla ripartenza e composta da Pekarik, Boayata, Torunarigha e Plattenhadt: chiaramente mancherà Kalou, sospeso dopo lo scandalo delle ripetute violazioni al protocollo sanitario dei giorni scorsi. Sarà invece il 3-4-2-1 il modulo di partenza di Fischer per l’Union, dove pure vedremo delle novità rispetto all’11 che solo sei giorni fa ha sfidato il Bayern nel 26^ turno. Ecco infatti che di certo mancherà Schlotterbeck, sospeso: in difesa dunque rivedremo dal primo minuto Friedrich, Hubner e Subotiv, mentre toccherà al quartetto con Trimmel, Gentner, Andrich e Lenz oggi occupare la mediana. Pronti anche agli attaccanti: Andersson questa volta dovrebbe partire da titolare, con Ingvartsen e Bulter usati come esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della diretta tra Herta e Union Berlino, attesissimo derby della Bundesliga, notiamo subito che il pronostico è nettamente a favore dei biancoblu, che certo sono tornati in campo dopo lo stop in grande condizione. La Snai nell’1×2 ha poi dato alla vittoria della formazione di Labadia la quotazione di 2.30, contro il più elevato 3.10 assegnato ai biancorossi: il pareggio oggi viene invece valutato a 3.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA