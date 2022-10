Diretta/ HJK Helsinki Roma streaming video tv: sfida cruciale (Europa League)

DIRETTA HJK HELSINKI ROMA: VIETATO SBAGLIARE!

HJK Helsinki Roma, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso la Bolt Arena di Helsinki, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una gara fondamentale per la formazione di Josè Mourinho, bisognosa di una vittoria per sperare di giocarsi la qualificazione nell’ultima giornata.

L’HJK Helsinki ha archiviato il sogno qualificazione con appena un punto raccolto nelle prime quattro giornate. Nell’ultima giornata i finlandesi sono stati sconfitti 2-0 dal Ludogorets. La Roma, invece, ha raccolto 4 punti ed arriva a questo appuntamento dal pareggio esterno per 1-1 contro il Betis. I giallorossi distano tre punti dal secondo posto detenuto dal Ludogorets, avversario nell’ultimo turno.

HJK HELSINKI ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Hjk Helsinki Roma sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Hjk Roma, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. Inoltre questo sarà il match della settimana trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro di Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA

Andiamo a conoscere adesso le probabili formazioni della diretta HJK Helsinki Roma. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il consueto 3-5-2: Hazard, Hoskonen, Tenho, Terho, Browne, Hetemaj, Vaananen, Lingman, Soiri, Hostikka, Abubakarii. Passiamo adesso alla compagine giallorossa, schierata da Mourinho con l’ormai consueto 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta HJK Helsinki Roma vedono nettamente favorita la formazione allenata da Josè Mourinho. I numeri dell’agenzia Eurobet parlano chiaro: la vittoria dei finlandesi è a 9,00, il pareggio è a 5,00, mentre il successo dei giallorossi è a 1,33. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 2,10 e Over 2,5 a 1,65. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,68.











