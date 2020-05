Diretta Hoffenheim Colonia/ Streaming video tv: Caproni a caccia di riscatto

Pubblicità

Hoffenheim Colonia, in diretta dalla PreZero Arena di Sinsheim, è la sfida per la 28^ giornata della Bundesliga in programma oggi mercoledì 27 maggio: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Nel terzo turno del campionato tedesco, il primo a ripartire dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ecco un big match inatteso, tra due quadre che oggi puntano a riscattarsi dopo un rientro in campo non proprio dei migliori. La diretta Hoffenheim Colonia infatti ci propone uno scontro diretto a circa metà della graduatoria, con due squadre certo non delle migliori della serie, ma che pure oggi ci regaleranno tanto spettacolo, più che mai motivate a interrompere la lunga striscia di risultati negativi, per recuperare tre punti e tornare ad agganciare gli avversari anche in chiave Europa. Benché infatti Hoffenheim e Colonia stazionino rispettivamente alla nona e decima posizione, pure non hanno da recuperare molti punti per tornare insidiare il Wolfsburg al sesto gradino, valido per l’Europa League. Pure però per questo occorrerà tornare a vincere, già da stasera, anche se non vi sarà il sostegno del pubblico: anche questo match infatti verrà disputato a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Hoffenheim e Colonia sarà visibile in diretta tv su Sky, dalle ore 20.30 al canale Sky Sport Arena (204): garantita la diretta streaming video del match a tutti gli abbonati, tramite il sevizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI HOFFENHEIM COLONIA

Per le probabili formazioni della diretta Hoffenheim Colonia, certo entrambi gli allenatori punteranno sul proprio 11 ufficiale anche se gran parte di questi sono dovuti scendere in campo solo lo scorso weekend, per disputare la 27^ giornata di campionato. Ecco che allora i padroni di casa questa sera, saranno messi in campo da Schreuder secondo il solito 4-2-3-1, che ovviamente non vedrà gli infortunati Belfodil e Kramaric. Sarò però pronto Dabbur in prima punta offensiva, con Baumgartner e Skov ai lati e Heiger posto sulla trequarti. Rudy e Grillitsch saranno poi i titolari in mediana, mentre in difesa sono attesi Posch e Hubner al centro del reparto e la coppia Kaderabek-Zuber ai lati. Sarà il medesimo 4-2-3-1 il modulo di partenza del Colonia di Gisdol, con il tecnico che concederà fiducia dal primo minuto di gioco a Cordoba in attacco, con Jakobs e Kainz ai lati e Uth atteso sulla trequarti. Per la mediana anche questa sera si fanno avanti Skhiri e Hector, già titolari sono pochi giorni fa nella sfida contro il Fortuna Dusseldorf: Ehizibue, Bornauw, Leistner e Katterbach saranno i titolari in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Visti gli ultimi risultati non esaltanti dei due club, ci pare complicato fissare con certezza il pronostico per la diretta tra Hoffenheim e Colonia. Pure il portale di scommesse snai, segnando le quote dell’1×2 ha concesso alla vittoria dei padroni di casa la quota di 2.50, contro il piò elevato 2.65 fissato per i caproni: il pareggio vale invece 3.65.



