DIRETTA HOFFENHEIM TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Hoffenheim Tottenham è dietro l’angolo, se guardiamo ai dati dei rispettivi campionati possiamo dire che sia una sfida a chi fa peggio: l’Hoffenheim rischia seriamente la retrocessione anche se sabato ha ottenuto un 3-1 esterno nella sfida diretta contro l’Holstein Kiel, resta il fatto che nelle sei partite precedenti ha raccolto appena due pareggi perdendo in quattro occasioni, se non altro con un successo ritrovato l’Hoffenheim è temporaneamente uscito dalla zona calda ma dovrà sudare realmente per ottenere la salvezza, ed è una squadra che incassa parecchi gol (35 in 18 partite) e dunque deve iniziare a registrarsi da questo punto di vista.

Molto peggio in proporzione fa il Tottenham, quindicesimo in Premier League con 24 punti in 22 partite: il +8 sul terzultimo posto da una parte è confortante ma dall’altra ci dice delle fatiche degli Spurs, che non vincono dal 5-0 di Southampton (15 diccembre) e hanno cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei, avendo perso anche contro l’Everton (al momento una sfida diretta) e incassando sei gol in casa dal Liverpool. Insomma: l’Europa League al momento rappresenta una sorta di isola felice o comunque abbastanza positiva per entrambe, adesso dunque vedremo quello che succederà in campo perché la diretta Hoffenheim Tottenham comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA HOFFENHEIM TOTTENHAM INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I supporters dei tedeschi o degli inglesi dovranno abbonarsi a Now oppure a Sky per poter vedere la diretta Hoffenheim Tottenham di Europa League. Potrete quindi scegliere se seguire il match in streaming con Sky Go o con Now Tv qualora non doveste avere un televisore per visionare la sfida sul canale Sky Sport 253, Sky Sport Calcio oppure Sky Sport 1.

HOFFENHEIM TOTTENHAM, TEDESCHI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Appuntamento decisivo quello previsto con la diretta Hoffenheim Tottenham di giovedì 22 gennaio 2025 alle ore 18:45. La situazione risulta abbastanza differente per queste due compagini che si affronteranno alla PreZero Arena di Sinsheim nella settima giornata della fase campionato di Europa League 2024/2025. Fermi al ventiseiesimo posto con sei punti, come il Maccabi Haifa di Tel-Aviv, i tedeschi rischiano quindi l’eliminazione dal torneo se non dovessero fare risultato in questo e nel prossimo appuntamento considerando che il PAOK, il Midtjylland, l’Elfsborg e lo Sporting Braga sono davanti a loro a solo tre lunghezze di distacco.

Gli inglesi, invece, si posizionano al nono posto della graduatoria generale con undici punti, collocandosi tra i Rangers di Glasgow e la Steaua di Bucarest che hanno conquistato la stessa quantità di punti. I londinesi hanno dunque l’occasione per consolidare il proprio accesso alla fase ad eliminazione diretta a partire dai sedicesimi di finale con l’opportunità di migliorarsi e di trovare addirittura un piazzamento negli ottavi se dovessero infilare due vittorie consecutive e se le altre concorrenti non dovessero più vincere.

DIRETTA HOFFENHEIM TOTTENHAM, LE PROBABILI FORMAZIONI

Pensando alle probabili formazioni della diretta Hoffenheim Tottenham si può pensare ad un 4-2-3-1 con Baumann, Kaderabek, Akpoguma, Nsoki, Prass, Stach, Bischof, Hlozek, Kramaric, Larsen e Tabakovic per i padroni di casa, analogamento a quanto visto contro la Steaua. Il modulo 4-3-3 con Forster, Pedro Porro, Gray, Drăgușin, Udogie, Johnson, Bentancur, Bissouma, Maddison, Son e Werner pare invece la scelta più indicata per gli ospiti inglesi salvo modifiche dell’ultimo minuto.

DIRETTA HOFFENHEIM TOTTENHAM, LE QUOTE

Pur con un margine minimo, sembrano essere gli ospiti i principali candidati al successo nella diretta Hoffenheim Tottenham stando alle quote delle varie agenzie. Gli scommettitori punteranno quindi maggiormente sul 2 pagato a 2.15 da Sky se vorranno provare ad andare sul sicuro mentre è senz’altro più rischioso giocare l’1, visto che la vittoria dei tedeschi viene data a 2.95. Nonostante l’equilibrio, il pari risulta un punteggio meno probabile perchè si concretizzi rispetto agli altri due, con l’x infatti a 3.65.