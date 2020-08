Diretta Houston San Antonio/ Streaming video tv: derby texano per la Nba

Houston San Antonio, in diretta da Disney World, si gioca alle ore 21.00 italiane di questa sera, martedì 11 agosto 2020: potremo dunque assistere al derby fra due squadre della Nba, che alla fine di luglio ha ricominciato il proprio cammino. Tutte le squadre che erano ancora in corsa per i playoff sono protagoniste appunto a Disney World, ad Orlando (Florida), per completare la stagione regolare e poi di seguito dare vita ai playoff per assegnare ad inizio autunno il titolo Nba anche in questo tormentato 2020, se non ci saranno altri imprevisti. Si gioca a ritmi molto intensi, che d’altronde sono da sempre la regola per la Nba che negli anni nortmali prevede ben 82 partite di stagione regolare per ciascuna squadra, anche se dopo l’interruzione per il lockdown non si può certo dire che tutto sia come prima. La diretta di Houston San Antonio questa sera si annuncia molto interessante per la Western Conference, che comprende sia gli Houston Rockets sia i San Antonio Spurs. Vedremo dunque quale esito sortirà questa partita tutta texana anche se in Florida, nello scenario ormai diventato familiare agli appassionati di basket Nba di Disney World, dove infatti la stagione regolare della Nba 2020 è sempre più vicina al suo definitivo epilogo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE HOUSTON SAN ANTONIO

La diretta tv di Houston San Antonio da programmazione ufficiale non sarà purtroppo garantita da Sky, casa italiana della Nba, di conseguenza non possiamo indicare nemmeno una diretta streaming video. Punti di riferimento fondamentali per seguire la partita saranno dunque il sito ufficiale e i profili social della Nba e delle due franchigie.

DIRETTA HOUSTON SAN ANTONIO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Houston San Antonio, possiamo innanzitutto evidenziare che la situazione delle due squadre è ben differente. Houston infatti è saldamente qualificata per i playoff, mentre per i San Antonio Spurs questa si annuncia come una stagione di transizione, anche se nelle ultime partite disputate qui a Disney World sono arrivati alcuni successi di grande rilievo per Marco Belinelli e compagni, come quelli contro Utah oppure New Orleans, nella partita giocata domenica sera. Lo stesso coach Gregg Popovich, una leggenda del basket Nba, aveva infatti fissato come primo obiettivo della sua squadra in questa fase di ripartenza “far crescere i giovani”. Il bilancio è positivo, ma sicuramente i riflettori sono puntati soprattutto sugli Houston Rockets di coach Mike D’Antoni, che nella fase del lockdown hanno dovuto fare i conti con la positività al Coronavirus di Westbrook, una delle due stelle di Houston al pari di Harden. Nonosdtante questo i Rockets saranno una delle squadre da seguire con la massima attenzione anche ai playoff.

