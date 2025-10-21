Diretta Igokea Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita in Bosnia per la Champions League di basket, oggi 21 ottobre 2025

DIRETTA IGOKEA TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due per la diretta Igokea Trieste, abbiamo già detto che la partecipazione a questa Champions League spezza un’assenza di oltre 20 anni per la squadra giuliana da una qualsiasi competizione continentale, dal momento che tantissimo è cambiato in questo lungo periodo nelle Coppe europee. L’Igokea in questi ultimi anni è stata invece una presenza abbastanza fissa in Champions League, anche se in verità senza risultati di particolare rilievo: c’è comunque una continuità che potrebbe rendere i balcanici più abituati ad affrontare il doppio impegno.

In Bosnia in realtà si potrebbe parlare di triplo impegno perché al campionato nazionale si affianca pure la Lega Adriatica, che però è di fatto il campionato che l’Igokea disputa per gran parte della stagione, mentre a livello nazionale sono garantiti i playoff. Situazione curiosa ma anche ordinaria in realtà per i paesi della ex Jugoslavia, adesso però diamo spazio naturalmente a quello che sta per succedere sul campo grazie alla diretta Igokea Trieste! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IGOKEA TRIESTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Non è prevista la diretta Igokea Trieste in tv, peraltro da programmazione non dovrebbe esserci nemmeno la diretta streaming video su DAZN, che copre la Champions League di basket, ma non per tutte le partite.

IGOKEA TRIESTE: TRASFERTA MOLTO DELICATA

Nella terza giornata del girone E della Champions League di basket si affrontano alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 21 ottobre 2025, le due squadre ancora ferme a zero punti: la diretta Igokea Trieste si annuncia quindi di fondamentale importanza per il cammino di entrambe le squadre dal palazzetto di Laktaši, città della Bosnia Erzegovina.

C’è poco da girarci attorno: i padroni di casa dell’Igokea m:tel e gli ospiti della Pallacanestro Trieste potrebbero avere come obiettivo massimo il terzo posto, che d’altronde sarebbe sufficiente per ottenere l’accesso almeno ai play-in, per cui il doppio incrocio che caratterizzerà le prossime due giornate (oggi e il 4 novembre) potrebbe essere determinate per le sorti europee di entrambe.

Fino a questo momento per Trieste c’è stata una netta sconfitta per 78-63 sul campo dei tedeschi del Würzburg e invece il ko sul filo di lana per 90-91 in casa contro i turchi del Galatasaray, partita che con un esito differente avrebbe potuto cambiare le prospettive dei giuliani, che invece purtroppo sono ancora fermi al palo in questa Champions League di basket 2025-2026.

L’Igokea ha fatto l’opposto, nel senso che ha perso di soli due punti contro il Würzburg mentre ha incassato una sconfitta più pesante contro il Galatasaray, però entrambe le partite sono state in trasferta per i bosniaci, che da stasera in poi di conseguenza giocheranno tre volte su quattro in casa. Attenzione quindi pure a questo dettaglio verso la diretta Igokea Trieste…

DIRETTA IGOKEA TRIESTE: UNO “SPAREGGIO” PER IL TERZO POSTO

Il fattore campo potrebbe quindi sorridere ai bosniaci nella seconda parte del girone, ma è pure vero che una vittoria giuliana nella diretta Igokea Trieste sarebbe per gli uomini di coach Israel González una ottima ipoteca almeno sul terzo posto, perché poi ci sarebbe il match a Trieste nel quale si potrebbe chiudere definitivamente il discorso con il fattore campo favorevole. Oggi quindi è lo spartiacque, il match già fondamentale per capire se almeno i play-in potrebbero essere a portata di mano o se anche questo obiettivo minimo rischia di diventare molto più complicato.

Per Trieste il ritorno nelle Coppe europee è stato motivo d’orgoglio grazie al sesto posto nello scorso campionato, sappiamo che la Champions League nel basket non è quello che il nome farebbe pensare, ma va benissimo per la prima esperienza internazionale dei giuliani dalla ULEB Cup del 2002-2003, che per oltre 20 anni è stata l’ultima avventura europea per una società che d’altronde è mancata dalla Serie A dal 2004 al 2018. Nel 1994 la finale di Coppa Korac persa contro il Paok Salonicco è ancora nella memoria di tanti, adesso però bisogna evitare che il ritorno in Europa non si tramuti in una fuggevole comparata, per questo sarà determinante la diretta Igokea Trieste…