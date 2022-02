DIRETTA/ Imolese Ancona Matelica video streaming tv: precedcenti a favore marchigiano

DIRETTA IMOLESE ANCONA MATELICA: I TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Imolese Ancona-Matelica. Le partite che queste due squadre hanno giocato una contro l’altra sono 7: tra l’altro, soltanto tre sono precedenti recenti e due di questi nemmeno così tanto, visto che risalgono a un campionato di Serie C2 dal quale sono ormai trascorsi 17 anni (ad ogni modo le altre sfide sono negli anni Settanta). Al Romeo Galli era finita 1-1: era l’aprile 2005, ultima volta in cui Imolese e Ancona-Matelica (ancora solo Ancona) si sono affrontate in Romagna.

Ricordiamo poi che all’andata i marchigiani sono riusciti a vincere 3-2, con i gol di Marcello Sereni (doppietta, uno su rigore) e Alex Rolfini, a segno per l’Imolese Gianluca Turchetta (rigore) e Alessandro Lombardi con espulsione di Alessandro Bianconi nel finale, per i padroni di casa; il quadro generale e complessivo ci dice che l’Ancona-Matelica, comprese le sue precedenti versioni (nei Settanta si chiamava Anconitana) ha vinto 4 volte contro i due successi dell’Imolese, entrambi maturati in casa con il risultato di 1-0. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA IMOLESE ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Ancona Matelica non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

IMOLESE ANCONA MATELICA: PARTITA COMBATTUTA!

Imolese Ancona Matelica, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sconfitte nell’ultimo turno di campionato: l’Ancona Matelica ha mancato di nuovo la possibile chance di un salto di qualità in classifica perdendo nettamente in casa contro la Pistoiese, sconfitta sorprendente considerando che gli orange venivano dal tracollo di Grosseto.

L’Imolese perdendo 2-0 a Pontedera oltre a subire la seconda sconfitta consecutiva si è ritrovata di nuovo quintultima in zona play out, a una lunghezza dalla Fermana e alle prese sempre con problemi di continuità dall’inizio della stagione. Match ricco di gol e di emozioni all’andata con l’Ancona Matelica capace di imporsi con il punteggio di 3-2 sull’Imolese, le due squadre non si affrontano invece allo stadio Galli dal 24 aprile 2005, 1-1 il risultato in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Ancona Matelica, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cerretti, Vona, Angeli, Liviero; Torrasi, D’Alena, Benedetti; Belloni, De Sarlo, Lombardi. Risponderà l’Ancona Matelica allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitali, Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii, Delcarro, Papa, Iannoni, Sereni, Faggioli, Moretti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Ancona Matelica al Romeo Galli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



