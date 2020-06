Diretta Imolese Arzignano/ Streaming video tv: match complicato per Colombo (playout)

Imolese Arzignano, in diretta dal Romeo Galli, ci attende alle ore 17.30 di questo pomeriggio, martedì 30 giugno 2020, per il match di ritorno dei play out di Serie C. Emiliani favoriti non solo dalla vittoria per 1-2 ottenuta nel match d’andata sull’Arzignano, ma anche dalla migliore posizione maturata in classifica alla sospensione prima del lockdown. Il che significa che alla formazione vicentina servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione. Sotto di due reti, l’Arzignano ha mantenuto vivo un barlume di speranza andando a segnare con Barzaghi il gol dell’1-2 nel recupero: di sicuro da matricola assoluta tra i professionisti la formazione veneta in questa stagione ha pagato lo scotto dell’inesperienza. L’Imolese proverà invece ad uscire indenne dalle forche caudine dei play out dopo una stagione travagliata, mentre l’anno scorso i rossoblu nei play off erano riusciti ad arrivare fino alla semifinale per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Arzignano non sarà disponibile: i play out del campionato di Serie C sono esclusiva della piattaforma Elevensports e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE ARZIGNANO

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Imolese Arzignano. L’Imolese allenata da mister Roberto Cevoli sarà schierata con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Rossi; Boccardi, Checchi, Carini; Garattoni, Tentoni, Marcucci, Ingrosso; Belcastro; Padovan, Chinellato. Risponderà l’Arzignano allenato da Alberto Colombo che dovrebbe scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bonalumi, Lo Porto; Perretta, Balestrero, Maldonado; Ferrara; Piccioni, Kouko.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Imolese Arzignano. Pronostico favorevole alla formazione di casa, il segno 1 è quotato a 1.80, mentre poi si sale a quota 3.40 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Arzignano (segno 2) varrebbe 3.80 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 2.05 e l’under 2.5 proposto a 1.70.



