Diretta/ Imolese Carpi (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Rondanini!

DIRETTA IMOLESE CARPI (1-0) GOL DI RONDANINI!

Imolese Carpi sul risultato live di 1-0 quando abbiamo superato i primi trenta minuti del primo tempo. Padroni di casa in vantaggio attorno al quarto d’ora: Rondanini lascia partire una conclusione dal limite dell’area, trova la deviazione di Martorelli che inganna Rossini. Il Carpi prova subito a scuotersi dopo la rete subito. Al ventiduesimo il primo cartellino giallo dell’incontro, con Stanco che finisce nella lista dei cattivi per il fallo commesso ai danni di Sabotic. Aumenta l’intensità dell’incontro e l’Imolese torna a ruggire sul fronte offensivo con un palo colpito da Lombardi: siamo al ventiquattresimo quando il giocatore dei rossoblu colpisce il legno con una conclusione quasi perfetta. Sospiro di sollievo per Immobile. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

VIA!

Possiamo analizzare un solo precedente della diretta di Imolese Carpi in quanto le due compagini si sono affrontate per la prima volta nella gara d’andata di Serie C dello scorso anno. Il match si disputò ad Imola il 28 ottobre del 2019 e terminò col risultato di 2-1. E dire che i biancorossi erano passati in vantaggio alla fine del primo tempo con Vano, subendo il pareggio di Belcastro al minuto 64. La rete di Padovan a dieci dalla fine ribaltava un match giocato comunque bene anche dagli ospiti. La gara di ritorno non si disputò a causa del lockdown predisposto dal governo per arginare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Vedremo come la gara in questione aggiornerà un bilancio al momento sprovvisto di termini di paragone rispetto a quella gara vinta dall’Imolese tra le mura amiche lo scorso anno. Ora parola al campo!

DIRETTA IMOLESE CARPI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Imolese Carpi, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

OSPITI IN CERCA DEL COLPO!

Imolese Carpi, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Galli di Imola. Derby emiliano con i padroni di casa sconfitti nel turno infrasettimanale in casa della Feralpisalò, sfida combattuta ma in cui l’Imolese non è riuscita a fare punti, restando a quota 4 dopo la vittoria contro il Padova all’esordio e il successivo pari contro la Virtus Verona. Dall’altra parte c’è un Carpi in costante crescita, ormai capace di dimenticare lo scivolone iniziale, inatteso, contro una compagine di Serie D, il Casarano, in Coppa Italia. Da allora 3 partite di campionato e 7 punti per la formazione allenata da Sandro Pochesci, che nel turno infrasettimanale ha dovuto però frenare dopo due vittorie, pareggiando in casa e senza reti contro il coriaceo Fano. Il Carpi resta ambizioso e quella di Imola può essere sicuramente una prova dura da affrontare e sostenere, ma che può fornire anche importanti conferme.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE CARPI

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Imolese e Carpi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Cevoli con un 3-5-2: Siano; Pilati, Rinaldi, Carini; Rondanini, Lombardi, Torrasi, Provenzano, Alboni; Stanco, Polidori. Gli ospiti guidati in panchina da Sandro Pochesci affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli; Danovaro, Bellini, Fofana, Martorelli; Maurizi; Biasci, Carletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Imolese Carpi grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,55, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,85 la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA