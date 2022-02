Diretta/ Imolese Cesena streaming video tv: assalto romagnolo (Serie C)

DIRETTA IMOLESE CESENA: PARTITA COMBATTUTA

Imolese Cesena, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Assalto romagnolo col Cesena che, dopo la seconda vittoria consecutiva in campionato ottenuta contro la Vis Pesaro, ha mantenuto il terzo posto a +2 dall’Entella che continua a restare col fiato sul collo dei bianconeri, che restano comunque troppo lontani dallo stratosferico duello di testa tra Reggiana e Modena.

L’Imolese resta quartultima in classifica dopo l’ultimo 1-1 interno contro l’Olbia: rossoblu ancora in lotta per non retrocedere, in una situazione difficile da risolvere rapidamente con una sola vittoria ottenuta nelle ultime 16 sfide affrontate in campionato. Nel match d’andata l’Imolese ha imposto il pari a reti bianche al Cesena in casa, il 23 dicembre 2020 i bianconeri hanno vinto 1-2 nell’ultimo precedente disputato a Imola con le reti messe a segno da Ardizzone e Russini.

DIRETTA IMOLESE CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE CESENA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Cesena, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; L. Lombardi, Padovan, Belloni. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Calderoni; Berti, Rigoni, Steffé; Ilari, Bortolussi, Caturano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



